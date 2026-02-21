Nueva propuesta en Guaymallén para aprender a elaborar y vender huevos de Pascua

La Municipalidad de Guaymallén presentó una nueva propuesta de formación orientada a emprendedores gastronómicos: el taller “Secretos del Chocolate: Máster en Huevos de Pascua ”, impulsado a través de su Escuela de Oficios.

Bajo el lema “Diseñá, creá y emprendé”, la iniciativa apunta a quienes buscan perfeccionar técnicas y desarrollar productos artesanales con valor agregado, especialmente de cara a la temporada de Pascua.

La capacitación está orientada a la elaboración de huevos de chocolate con estándares de calidad y posibilidades de comercialización, incorporando herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos propios.

El taller será de modalidad teórico-práctica e incluirá el aprendizaje de técnicas específicas como templado, moldeado y decoración de chocolate. El objetivo es que los participantes puedan diseñar productos diferenciados y listos para su venta.

El cursado se llevará a cabo durante marzo de 2026, con clases los días martes o jueves de 18.30 a 21.30, en la Escuela Municipal Nº 1 Patricias Mendocinas.

Desde el municipio señalaron que la propuesta tiene una orientación productiva, dirigida a vecinos que buscan emprender, acceder a financiamiento o certificar conocimientos vinculados al mercado laboral.

Requisitos e inscripción

Para participar, los interesados deberán ser mayores de 18 años, contar con conocimientos previos en gastronomía (preferentemente certificados), tener vigente el certificado de manipulación de alimentos y residir en el departamento.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero mediante un formulario online. Se aclara que completar el registro no garantiza la asignación automática de cupos, ya que estos se otorgarán por orden de inscripción y serán confirmados posteriormente.

Para más información, se puede consultar por mensaje al 2612645122 o dirigirse a la Subdirección de Desarrollo Económico, ubicada en Godoy Cruz 1240, esquina Mitre, en San José, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.