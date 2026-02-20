Dolor en Guaymallén por la muerte de un joven funcionario municipal

Cristian Arias murió a los 39 años tras sufrir una descompensación mientras hacia deportes. Era el Director de Delegaciones Municipales de la comuna.

La Municipalidad de Guaymallén comunicó este viernes la triste noticia del fallecimiento de Cristian Arias, quien se desempeñaba como Director de Delegaciones de la comuna. El funcionario municipal tenía 39 años y murió mientras jugaba al fútbol. El intendente Marcos Calvente publicó un sentido mensaje en redes sociales.

Según trascendió, Arias se descompensó mientras practicaba un partido de fútbol y posteriormente falleció. El joven funcionario ocupaba el cargo de Director de Delegaciones Municipales y previamente se había desempeñado como Director de Deportes de la comuna.

Desde el municipio confirmaron el fallecimiento a través de un comunicado. “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido amigo y compañero Cristian Arias, Director de Delegaciones de Guaymallén. Su dedicación y compromiso con la comunidad serán recordados siempre. Que descanse en paz. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento”, indicaba el mensaje.

Con muchísimo dolor despedimos a Cristian Arias, nuestro director de Delegaciones, quien falleció hoy.

Un gran compañero, comprometido y siempre cerca de los vecinos.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.

Hoy es un día muy triste para Guaymallén. pic.twitter.com/8mWXC5u5sa — Marcos Calvente (@marcoscalvente) February 20, 2026 Por su parte, el intendente Marcos Calvente también publicó un sentido mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento del joven funcionario.