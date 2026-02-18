Asaltaron a Hugo Basilotta, el reconocido dueño de los alfajores Guaymallén, y el robo quedó grabado

Hugo Basilotta, empresario dueño de la marca de alfajores Guaymallén, fue víctima de un asalto en Playa Grande, Mar del Plata.

El empresario Hugo Basilotta, dueño de la marca de alfajores Guaymallén, fue atracado en la mañana del sábado en la zona de Playa Grande, dentro de la localidad de Mar del Plata. El asalto duró tan solo unos segundos y quedó grabado por las cámaras de seguridad aledañas.

Todo pasó cuando un delincuente aprovechó una distracción del empresario, quien estaba en la vereda junto a otras personas. Allí, simplemente se aproximó a Basilotta y le sustrajo un reloj para luego fugarse en la motocicleta de un cómplice.

El video del asalto El robo ocurrió en una de las zonas más transitadas de Mar del Plata, justamente por eso las cámaras de seguridad del edificio Maral 45 pudieron captar la secuencia.