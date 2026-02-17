Hallaron muerta a una mujer de 76 años en su casa de Guaymallén

Una mujer de 76 fue hallada muerta este martes en su domicilio del barrio Unimev, en Guaymallén. Aguardaban peritajes para conocer la causa de muerte.

La escena policial en la casa de calle Tuyuti, en Guaymallén, donde la mujer fue hallada muerta.

Una mujer de 76 años fue hallada muerta la tarde de este martes en su casa del barrio Unimev, en Guaymallén. Fue identificada como Beatríz Liliana Elizondo y peritos policiales trabajaron en la escena para recolectar datos que permitan conocer la causa del deceso. En el caso tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Fuentes policiales revelaron que alrededor de las 17 una empleada doméstica llegó hasta el domicilio de la jubilada, ubicada en calle Tuyúti al 600, donde todos los martes realiza tareas de limpieza.

Al ingresar por la puerta del patio delantero, encontró a Elizondo tendida en el suelo, junto a la puerta de ingreso a la propiedad, aparentemente sin signos vitales, de acuerdo con su relato.

El operativo policial tras la muerte Frente a eso, dio inmediato aviso a la línea de emergencias 911, motivo por el cual se desplazó una movilidad de la jurisdicción hasta la escena. Una vez que policías llegaron hasta el lugar, confirmaron la situación descripta por la llamante y, posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso.

Luego, por disposición de una ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Guaymallén N°2, se dispusieron los trabajos de la Policía Científica en el lugar y el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense (CMF), para así practicarle la necropsia y establecer la causa de muerte.