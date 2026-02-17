El dolor por el caso del hombre abatido a tiros en Godoy Cruz: "No era un delincuente, solo estaba enfermo"

"Cristian era humilde, no robaba y trabajó toda la semana, aunque tenía problemas de consumo y estaba haciendo tratamiento ambulatorio. La semana pasada dijo que quería asistir a Narcóticos Anónimos . No era un delincuente, solo estaba enfermo", contó apesadumbrada una amiga de Camisay ante la ola de comentarios en los que usuarios de Facebook celebraban su muerte.

La mujer agregó que su amigo "estaba enfermo por el consumo" y que "no fue tratado a tiempo", destacando que requería una internación porque ultimamente estaba padeciendo constantes ataques de pánico. Al parecer, uno de esos brotes lo llevó a protagonizar la situación por la que policías acabaron con su vida.

Vecinos y allegados también coincidieron en que el Grillo, como lo conocían en la citada barriada godoicruceña, "era una buena persona" y que jamás imaginaron que estaba atravesando por un problema de consumo de drogas. Añadieron que "no mataba ni una mosca" y que siempre fue amable y muy trabajador.

"Siempre me pareció excelente, donde me lo encontraba me saludaba", recordó un hombre con el que tenía amigos en común. Así, todos sus conocidos se lamentaron por su muerte y acompañaron en el dolor por el que atraviesan su madre y su hermana: "Ellas no van a volver a ser las mismas", sentenciaron.

La investigación por la muerte del "Grillo" Camisay

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo tomó intervención en el expediente que investiga la muerte de Camisay y aguardaba por la incorporación de una serie de declaraciones testimoniales y el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad que captaron la secuencia que terminó con el hombre siendo abatido a tiros.

En el operativo estuvieron involucrados ocho policías: dos de la Comisaría Séptima, dos de la Comisaría 34° y cuatro de la Unidad de Acción Preventiva (UAP). En principio, seis de ellos efectuaron los disparos con los que fue abatido el Grillo, aunque se secuestraron la totalidad de las armas provistas a todos los uniformados que participaron del procedimiento, para someterlas a los peritajes correspondientes.

Más allá de eso, los funcionarios continuaron cumpliendo sus tareas habituales y ninguno de ellos fue detenido, ya que la principal hipótesis sostiene que se trató de un caso de legítima defensa. Esto, principalmente, porque intentó apuñalar en varias ocasiones al personal policial, de acuerdo con lo que surgió en el acta de procedimiento.

La agresión a un familiar que inició todo

Todo comenzó pasadas las 3 del domingo cuando la hermana de Camisay, de 68 años, llegó hasta su domicilio de calle Uruguay, entre General Paz y Estrada, del barrio Palumbo, luego de asistir a la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz.

La mujer acostó en su habitación y estaba jugando con el celular, pero fue interrumpida por su hermano, quien parecía estar teniendo un episodio psicótico y le aseguró que había una persona escondida en el ropera. Su hermana le contestó que era imposible que alguien entrara en ese mueble, pero lo acompañó para revisarlo.

Policial noche La agresión a la hermana de Camisay fue el detonante. Archivo MDZ.

Una vez en el lugar, prendieron la luz y Camisay buscó dentro del ropero, sacando algunas bolsas y pertenencias. Acto seguido, se dirigió hasta la cocina, tomó un cuchillo y regresó a la habitación donde estaba su hermana, quien se recostado nuevamente.

El hombre le sacó las mantas y se mostraba amenazante con el arma blanca, por lo que la mujer le preguntó asustada: "¿Qué te pasa? Soy tu hermana". Pero Camisay respondió que ella no era su hermana: "Sos la policía", le respondió, al mismo tiempo que comenzó a atacarla con el cuchillo.

De esa manera, Camisay le produjo un corte en el codo del brazo derecho a la mujer, quien escapó hacia la cocina y le pidió auxilio a su hijo. El joven inmediatamente tomó un machete para defenderse y llevó a su madre y a su abuela (la madre de Camisay) hacia el patio de la propiedad.

El operativo policial y la muerte de Camisay

Desde ese sector de la casa, los familiares del Grillo se comunicaron con la línea de emergencias 911 y policías fueron desplazados hasta la casa familiar. Una vez allí, se toparon con Camisay en un claro estado de alteración y tomándose la cintura, ante la llegada de los efectivos, a quienes les dijo "mátenme, no me importa nada".

El sujeto ingresó y salió varias veces de la vivienda, motivo por el cual los funcionarios decidieron bajar de las movilidades y solicitaron apoyo inmediato. En ese momento, Camisay se escondió detrás de la puerta de ingreso y luego salió e intentó acuchillar a los policías, por lo que se realizaron disparos al aire con arma larga, con el objetivo de disuadir al violento individuo.

Científica noche ilustrativa La Policía Científica trabajó en la escena del hecho. MARCOS GARCÍA / Archivo MDZ

Pese a eso, Camisay continuaba con sus intenciones de herir a los efectivos, mientras manifestaba una y otra vez "mátenme, no me importa nada". Fue allí que, ante el peligro que representaba el hombre, le dieron la voz de alto policía y un subayudante efectuó un disparo con la pistola 9 milímetros reglamentaria, aunque el disparo no lo alcanzó.

Seguidamente, el causante salió corriendo por calle Uruguay, en dirección al norte, y luego tomó Estada hacia el este, siempre con el cuchillo en su poder. En ese punto, fue colisionado por una movilidad, por lo que cayó al suelo. No obstante, Camisay se reincorporó rápidamente para atacar al personal policial, por lo que decidieron abatirlo a disparos.

Tras recibir los siete impactos de bala, el hombre caminó algunos metros y se desplomó en el asfalto, quedando sin vida.