Inscripciones abiertas en Guaymallén para aprender danzas argentinas, tango y folclore

La convocatoria está dirigida a niños, jóvenes y adultos de Guaymallén, con clases distribuidas según edades y turnos escolares.

La Municipalidad de Guaymallén informó que desde el lunes 23 de febrero y hasta el 13 de marzo estarán abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Danzas, una propuesta formativa orientada a niños, jóvenes y adultos del departamento.

Las anotaciones se realizarán los días lunes y miércoles, de 17 a 19, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Bandera de los Andes 8956, en Rodeo de la Cruz. Los interesados deberán presentarse personalmente y, en el caso de menores de edad, asistir acompañados por un adulto responsable.

La convocatoria está destinada a aspirantes de entre 5 y 18 años, así como también a mayores de 18 años que deseen integrar el grupo de adultos, que cuenta con cupos limitados. La oferta incluye formación en danzas argentinas, tango, danzas latinoamericanas y folclore mundial.

escuela de danzas guaymallén Guaymallén abre las inscripciones para la Escuela Municipal de Danzas 2026. Prensa Municipalidad de Guaymallén Formación artística y desarrollo integral La Escuela Municipal de Danzas tiene como finalidad acompañar a sus alumnos en la formación técnica de la danza y, al mismo tiempo, acercarlos a los orígenes de su propia cultura a través del juego y el disfrute. De esta manera, se busca potenciar habilidades que favorezcan el desarrollo personal y social.

El espacio cuenta con un plantel docente profesional encargado de guiar el proceso formativo de cada estudiante, respetando las distintas edades y niveles de aprendizaje. Para el Ciclo 2026, las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 16:30 a 21:30, y los sábados, de 9 a 12, con distribución de grupos según edades y turnos escolares.