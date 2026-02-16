Un corte de agua complicó a los vecinos de varios barrios de Guaymallén

Un corte de agua imprevisto afectó este lunes a vecinos de Guaymallén. La falta de suministro generó complicaciones en hogares y comercios.

Un corte de agua imprevisto afectó este lunes a vecinos de Guaymallén. La interrupción alcanzó la zona comprendida entre Higuerita y La Purísima, y desde Rópolo hasta Roca. La falta de suministro generó complicaciones en hogares y comercios.

Desde Aguas Mendocinas informaron que la medida se debió a la reparación de una boca de incendio. El inconveniente obligó a suspender el normal abastecimiento de agua potable mientras se realizan las tareas técnicas correspondientes.