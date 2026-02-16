Un corte de agua complicó a los vecinos de varios barrios de Guaymallén
Un corte de agua imprevisto afectó este lunes a vecinos de Guaymallén. La falta de suministro generó complicaciones en hogares y comercios.
Un corte de agua imprevisto afectó este lunes a vecinos de Guaymallén. La interrupción alcanzó la zona comprendida entre Higuerita y La Purísima, y desde Rópolo hasta Roca. La falta de suministro generó complicaciones en hogares y comercios.
Desde Aguas Mendocinas informaron que la medida se debió a la reparación de una boca de incendio. El inconveniente obligó a suspender el normal abastecimiento de agua potable mientras se realizan las tareas técnicas correspondientes.
Te Podría Interesar
Personal de la empresa trabajó en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible. Según indicaron, el objetivo es normalizar la distribución en cuanto finalicen las reparaciones y garantizar nuevamente el suministro en los sectores afectados.