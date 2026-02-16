Banco Nación: se firmó el primer crédito hipotecario 100% digital

El Banco Nación anunció que se concretó la primera escritura del programa “+ Hogares con BNA” en tan sólo 30 días a través de un circuito 100% digital, una innovación que permite acortar significativamente los tiempos de gestión, simplifica cada trámite y brinda mayor previsibilidad a las familias que avanzan en el proyecto de la casa propia .

El Banco Nación había anunciado a pocos días de haberse iniciado el 2026 la llegada del crédito hipotecario digital y fue toda una novedad para los beneficiarios que desde el primer momento comenzaron a interesarse al respecto.

La beneficiaria es Maria Fernanda Beistegui, clienta de la sucursal Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, quien accedió a su crédito hipotecario a través de un proceso ágil, transparente y completamente digital, que abarcó desde la solicitud y aprobación hasta la firma de la escritura.

Desde el lunes 12 de enero, el proceso de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios en Banco Nación se realiza de manera 100% digital.

Así, los clientes pueden iniciar su solicitud, cargar la documentación requerida y recibir una propuesta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, de forma ágil y sencilla, sin necesidad de concurrir a una sucursal, a través del sitio institucional y de la plataforma “+ Hogares con BNA”: https://mashogaresconbna.com.ar/.

el-credito-hipotecario-sigue-despertando-fuerte-interes-el-ultimo-tiempo-y-la-tendencia-se-consolida-2025-foto-shutterstock Los créditos hipotecarios del Banco Nación. Shutterstock

Esta modernización constituye una iniciativa inédita en el país y un hito histórico para el sistema financiero argentino, al permitir por primera vez gestionar integralmente un crédito hipotecario de forma digital, potenciando la accesibilidad y simplificando la experiencia de los usuarios.

Con más de 24.000 créditos hipotecarios otorgados, el programa “+ Hogares con BNA” refleja la fuerte demanda y la confianza de los argentinos en el Banco Nación como aliado estratégico para concretar el anhelo de la casa propia.

De esta manera, el Banco Nación reafirma su rol como motor del desarrollo y la inclusión financiera, impulsando soluciones eficientes que transforman proyectos en realidades.