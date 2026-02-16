Los mendocinos opinan: cuánto gastan en una salida un fin de semana

Boliches, sunsets, bodegas, salidas a comer o juntada con amigos. Salimos a preguntar a la gente cómo manejan sus gastos cuando salen a disfrutar.

Este verano en Mendoza la oferta de entretenimiento está cada vez más nutrida de diferentes opciones, según los gustos claro está. Desde una salida a bailar con amigos o en pareja a boliches o a los cada vez más frecuentados sunsets que realizan muchas bodegas mendocinas, hasta una juntada con cena y bebida en la casa de un anfitrión voluntario. Salimos a consultar a quienes le ponen el cuerpo (y la billetera) a la noche local para entender cuánto cuesta realmente una salida de fin de semana de relax y esparcimiento en la provincia de Mendoza.

Para algunos, una salida "tranqui" para cenar y tomar algo puede escalar rápidamente por encima de los $100.000, especialmente si la idea es no escatimar en calidad. Sin embargo, el mendocino es estratega: la tendencia del "plato y postre" sin grandes despliegues de coctelería permite mantener el presupuesto rondando los $60.000 en restaurantes de nivel medio.

Entre el boliche y una bodega: el costo de la noche Para los más jóvenes, o aquellos que aún resisten el ritmo de las pistas, el gasto se divide con precisión quirúrgica. Un ingreso a un boliche con un par de tragos incluidos y la movilidad para ir y volver puede promediar los $80.000 por persona. En cambio, los festivales y recitales, que tanto han crecido en la agenda local, imponen un piso más alto: entre entradas que arrancan en los $30.000 y el consumo interno, es difícil volver a casa habiendo gastado menos de $60.000.

La sofisticación mendocina también tiene su versión diurna. Las bodegas, aunque a veces percibidas como "solo para turistas", siguen siendo un imán para grupos de amigos en ocasiones especiales. Aquí el presupuesto se dispara, pero la experiencia lo vale: un almuerzo de pasos con maridaje en una bodega de primera línea puede alcanzar los $250.000 para un grupo familiar, demostrando que el placer de nuestra tierra tiene un valor premium.

El arte de salir en modo "gasolero" A pesar de los números altos, existe una Mendoza que resiste con opciones más accesibles. Muchos optan por salidas de tarde, los famosos Sunsets, o simplemente un café con algo rico que no supere los $20.000 o $30.000. Es el equilibrio entre el deseo de socializar y la realidad de una economía que nos obliga a elegir muy bien dónde ponemos el pie —y la tarjeta— cada fin de semana.