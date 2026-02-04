Los 11 edificios del Parque San Martín donde podrán abrir restaurantes

Desde hace unos años el Parque San Martín se va modernizando. A la remodelación de la rotonda de la fuente de los Continentes, le siguieron los nuevos restaurantes en las cercanías del lago y el reasfaltado de calles clave para la conexión de la Ciudad de Mendoza con El Challao y La Favorita.

La falta de oferta gastronómica variada y baños públicos en más sectores es una deuda pendiente del espacio verde que se busca salvar con la explotación privada de espacios abandonados o que necesitan mejoras.

En total, son doce edificios del Parque San Martín que se han puesto en la vidriera para que los emprendedores analicen inversiones y lleven un plan de trabajo concreto al Gobierno de Mendoza. Los proyectos se recibirán hasta el 1 de abril en la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado. Después, se elegirá el mejor proyecto posible.

El Patio, uno de los renovados restaurantes del Parque San Martin cerca de la rotonda de los Continentes.

Una de las propuestas del Gobierno de Mendoza es que los edificios se utilicen como restaurantes para ampliar la oferta actual. Además, los locales deberán contar con baños públicos y no podrán cercar los espacios, porque el eje rector es respetar las zonas verdes, el valor patrimonial de las edificaciones y el carácter público del Parque San Martín.

El Parque San Martín como unidad turística.

El gobernador Alfredo Cornejo insistió en la idea de que el Parque San Martín se consolide como “una unidad turística con todos los servicios que mantenga su carácter abierto y de encuentro social”. Además, llamó a la participación del sector privado para que el parque tenga más servicios.

Parque General San Martín - Sector Calesita Durante el fin de semana se espera buen tiempo en toda la provincia, con máximas que rondarán los 19°. Marcos García / MDZ

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre dijo que dentro del Parque San Martín existen distintos bienes con alto valor patrimonial y natural que hoy se encuentran subutilizados, y afirmó que “la idea es que, de cara a los próximos 130 años, todos estos bienes tengan un fin último, que es prestar mejores servicios para todos los vecinos”.

Los edificios disponibles

De dos doce espacios disponibles para licitar, once pueden ser restaurantes y uno un espacio recreativo. La mayoría está en malas condiciones, abandonado y requiere una inversión considerable. Todos tienen que tener baños públicos. Actualmente, algunos están en plena explotación pero el Gobierno quiere que se hagan mejoras

Recursos Renovables

Está sobre la calle Los Plátanos frente al edificio de Dirección de Parques. También se ve desde los portones del parque. Actualmente, funcionan las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales.

Parque General San Martin Licitacion RECURSOS RENOVABLES (3) Marcos Garcia / MDZ

Dirección de Parques

Está sobre la calle Los Plátanos cerca del ingreso al parque por los portones. Actualmente, funciona la Oficina de Biodiversidad que se mudará al interior del Ecoparque. Cuenta con 470 metros cuadrados cubiertos. Como se trata de un edificio patrimonial solo se pueden demoler las ampliaciones.

Parque General San Martin Licitacion DIRECCION DE PARQUES (5) Marcos Garcia / MDZ

Los Abetos

Se trata de un local de 65 metros cuadrados sobre la calle Los Abetos que actualmente está funcionando como un bar de comidas rápidas. Está frente a las juegos en una zona que suele ser muy oscura de noche.

Parque General San Martin Licitacion LOS ABETOS (14) Marcos Garcia / MDZ

El teatro Pulgarcito

El ingreso está sobre la calle Los Plátanos. Los alrededores están en excelentes condiciones de mantenimiento, pero el teatro está abandonado y en mal estado. En total, son 115 metros cuadrados cubiertos y 625 metros cuadrados descubiertos. El teatro tiene un alto valor patrimonial por lo que requiere un trabajo de restauración y podría se un proyecto conjunto con las antiguas jaulas de leones.

Parque General San Martin Licitacion PULGARCITO (12) Marcos Garcia / MDZ

Parque General San Martin Licitacion PULGARCITO (13) Marcos Garcia / MDZ

El León

Es un sitio casi secreto para los visitantes del parque con un gran potencial. Está sobre la calle Carlos Thays frente a la escuela hogar. En los 355 metros cubiertos funcionó la jaula de los leones del primer zoológico del parque y en el subsuelo están las leoneras. El predio incluye una laguna de 2.000 metros cuadrados que está seca. Actualmente, funciona como depósito de herramientas de la empresa del limpieza del parque.

Parque General San Martin Licitacion EL LEON (6) Marcos Garcia / MDZ

Parque General San Martin Licitacion EL LEON (7) Marcos Garcia / MDZ

La Horquilla

Es un edificio de 65 metros cuadrados en completo abandono y deterioro desde hace una década en la calle Carlos Thays justo frente al acceso este del Estadio Malvinas Argentinas. Esa zona es el ingreso a las canchas para el sector de la popular y tiene muy mala iluminación.

Parque General San Martin Licitacion LA HORQUILLA (15) Marcos Garcia / MDZ

Las Churrasqueras del Parque

Están en la calle Bajada del Cerro y San Francisco de Asís. El terreno cuenta con 60 mil metros cuadrados de los cuales 350 metros cuadrados están cubiertos. No se pueden cortar árboles y de sebe respetar la infraestructura original. Actualmente, funciona y tiene hasta un parque de agua. La entrada por el día cuesta $8.000 y $15.000 para acampar.

Parque General San Martin Licitacion CHURRASQUERAS PARQUE DE AGUA (2) Marcos Garcia / MDZ

Parque General San Martin Licitacion CHURRASQUERA (18) Marcos Garcia / MDZ

Parque General San Martin Licitacion CHURRASQUERAS (21) Marcos Garcia / MDZ

El ingreso al Ecoparque

Está sobre la renovada Avenida San Francisco de Asís. Son dos edificios a estrenar que cubren 900 metros. Se pueden utilizar para emprendimientos gastronómicos, educativos y culturales.

Obras Ecoparque 2025 (3) Con fondos del BID, Mendoza concretó obras centrales en el Ecoparque. El predio sigue cerrado, pero el paseo histórico podría abrir en breve. Prensa Gobierno de Mendoza

La vieja entrada del zoológico

Está sobre la Avenida El Libertador e incluye el local comercial de la esquina y las boleterías del zoológico -con alto valor patrimonial todas de piedras y sin techo-, la garita y los baños. Tiene todos los servicios menos gas natural.

Parque General San Martin Licitacion EX ZOOLOGICO (26) Marcos Garcia / MDZ

Parque General San Martin Licitacion EX ZOOLOGICO (27) Marcos Garcia / MDZ

La hostería del cerro

Se trata de un edificio en el interior del Ecoparque de 260 metros cuadrados en mal estado de conservación que no se puede demoler y que tiene daños estructurales graves. Esta espacio requiere una restauración completa que contemple el paisajismo histórico, la glorieta y la fuente.

La calesita

Está en Las Tipas entre el Mendoza Tenis Club y el Club Independiente Rivadavia. Tiene 120 metros cuadrados cubiertos y está en mal estado. El edificio es irrecuperable por lo que el Gobierno plantea demoler la construcción.

El edificio Cuba

Está sobre la calle Los Robles y Las Tipas en la zona conocida como Prado Italiano. Se trata de un edificio de 435 metros cuadrados en mal estado de conservación cuyo edificio es recuperable y solo se pueden demoler las ampliaciones que no eran parte del edificio original.