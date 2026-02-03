Parque San Martín: presentaron el plan de obras de renovación por el 130 aniversario

El Parque San Martín es un ícono de Mendoza y este año cumple 130 años. Para celebrar el aniversario , desde el Gobierno de Mendoza presentaron el plan de obras de renovación del pulmón verde que contará con una participación público privada.

La renovación del Parque San Martín busca abrir un nuevo capítulo en la historia de este espacio, integrando la inversión del Estado provincial con la participación del sector privado. El objetivo es sumar servicios de calidad, ampliar las propuestas para visitantes y ordenar usos, sin alterar el valor natural, paisajístico e histórico que caracteriza al Parque.

El plan presentado incluye la licitación de unidades de servicios ubicadas en infraestructuras existentes y en nuevos espacios especialmente proyectados. Estas áreas fueron previamente mapeadas y caracterizadas bajo criterios de zonificación patrimonial, clasificadas según su valor Alto, Moderado o Bajo.

Esta definición permitió establecer pautas claras sobre los tipos de intervención posibles en cada sector, garantizando el resguardo del patrimonio cultural, ambiental y paisajístico.

En el acto de presentación del plan de obras estuvieron el Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet y el director de gestión de bienes registrables del Estado, Ramiro Canet.

Además asistieron a la presentación de los 130 años del Parque San Martín la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y la vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur) Cynthia Maggioni, entre otros funcionarios provinciales.

El Gobernador puso en valor al Parque General San Martín al afirmar que se trata de “un ícono no solo de la ciudad, sino de la provincia”, con una relevancia que abarca lo cultural, patrimonial y turístico. Destacó que es habitual ver turistas, incluso extranjeros, recorriéndolo y dimensionando que posee “características incluso superiores a parques de grandes ciudades del mundo”, lo que se refleja en “comentarios muy elogiosos” de quienes lo visitan.

Ignacio haudet Alfredo Cornejo Jimena Latorre Ramiro Canet Ignacio Haudet. Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Ramiro Canet Gobierno de Mendoza

En este sentido, señaló que la convocatoria apunta a celebrar los 130 años del parque con una mirada integral, al remarcar que se trata de un espacio “renovado, bien mantenido y cada vez mejor gestionado”, aunque reconoció que “todavía hay muchas cosas que le faltan”. El mandatario sostuvo que el objetivo es ampliarlo, lograr que sea más visitado por los mendocinos y consolidarlo como “una unidad turística con todos los servicios”, manteniendo su carácter abierto y de encuentro social.

Asimismo, convocó al sector privado, en particular al gastronómico, al considerar que Mendoza es “un ícono de la gastronomía” y que el parque debe contar con múltiples opciones en ese rubro. Cornejo enumeró obras y proyectos en marcha, como la intervención sobre la Ruta Provincial 99, la recuperación de terrenos ociosos y propuestas para integrar barrios aledaños. Además, mencionó iniciativas para potenciarlo como sede de recitales y grandes eventos, con el uso del Frank Romero Day durante todo el año y la gestión privada del Arena Aconcagua, entendiendo que esta articulación “amplía los servicios del parque y permite el uso público de manera armoniosa”, bajo un marco legal claro de cara al futuro.

Obras Arena Aconcagua (8) La empresa Fénix se hará cargo de las obras en el Aconcagua Arena. Marcos Garcia / MDZ

A su turno, la ministra de Energía y Ambiente agradeció la presencia de representantes del sector gastronómico, turístico y del empresariado mendocino, al señalar que hacia ellos está dirigida “esta invitación a trabajar en conjunto”. Explicó que dentro del Parque General San Martín existen distintos bienes con alto valor patrimonial y natural que hoy se encuentran subutilizados, y afirmó que “la idea es que, de cara a los próximos 130 años, todos estos bienes tengan un fin último, que es prestar mejores servicios para todos los vecinos”.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, invitó al sector privado a acompañar “el crecimiento y esta visión” que se impulsa para el Parque General San Martín, al que definió como “nuestra reserva más importante”. Señaló que desde el Estado y la Dirección se viene trabajando en numerosas mejoras del espacio público y de la infraestructura, con el objetivo de que el parque, próximo a cumplir 130 años, cuente con “servicios de calidad”.

Haudet explicó que el equipo técnico ha realizado un mapeo integral para planificar estas mejoras y mencionó intervenciones visibles en sectores como el lago, la calle San Francisco de Asís, áreas deportivas y el estadio. Destacó que estas obras generan condiciones para eventos, servicios y nuevas actividades, y sostuvo que, “si bien ya se ha avanzado mucho, aún necesitamos mucho más” para responder a la creciente demanda y acompañar el desarrollo del parque”.

Obras a corto y mediano plazo

Durante la presentación, Cornejo y Latorre dieron a conocer los proyectos previstos para el corto y mediano plazo, orientados a fortalecer los servicios y mejorar la infraestructura para el uso público dentro del Parque, trabajando de forma articulada con los privados.

Entre estas iniciativas se anunciaron:

mejora de servicios gastronómicos en el entorno de la Fuente de los Continentes

mejoras en la Feria de Artesanos locales

la instalación de servicios gastronómicos y de apoyo en el Museo Cornelio Moyano

la mejora de los espacios recreativos en el Parque de las Personas Adultas Mayores, frente al Hogar Santa Marta

la ampliación de la circulación peatonal y ciclista entre los Portones del Parque y el Cerro de la Gloria, mediante la mejora de veredas y la creación de nuevas ciclovías.

fuente de las americas parque san martin.JPG Fuente de los Continentes. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La planificación de los próximos años quedará bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Ambiente, a través de un esquema de trabajo articulado con distintos organismos provinciales y municipales. Se prevé la participación de distintas áreas de gobierno, por ejemplo con Cultura en el Teatro Griego y en un nuevo espacio denominado Paseo de las Esculturas en la esquina de Av. Del Libertador y Padre Contreras en línea con el Espacio de Fotografía Máximo Arias. El área de Deporte intervendrá en la Ciudad Deportiva y Estadio Cubierto ya cuenta con un nuevo concesionario que servirá de espacio para eventos deportivos y musicales.

Obras terminadas

Junto con el llamado a inversión privada, el Gobierno de Mendoza enumeró las mejoras en distintos sectores y servicios del Parque. Algunas de estas obras ya están terminadas y otras siguen en ejecución.

Las intervenciones incluyen trabajos en:

el Cerro de la Gloria

las unidades de servicio La Vizcachera

el Prado Español

la Fuente de los Continentes

Punta del Lago

embellecimiento del Rosedal

la Isla del Lago y Playas Serranas

la calzada de la avenida San Francisco de Asís, rotonda de los pueblos originarios y Av. Del Libertador,

el cierre perimetral del Ecoparque y la nueva playa de estacionamiento

obras calle parque san martín-2 Mejoras en las rotondas y calles del Parque San Martín. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Con la presentación de la nueva imagen institucional y este plan integral de obras y servicios, el Parque General San Martín queda proyectado hacia el futuro con un modelo de gestión que combina planificación pública, inversión privada y preservación patrimonial, consolidándose como un espacio verde moderno, accesible y sostenible en su 130° aniversario.