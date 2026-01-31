Esto debes hacer el fin de semana con tu pareja para mantener la llama de la pasión

En medio de rutinas atravesadas por el trabajo, el estudio y las obligaciones cotidianas, muchas parejas sienten que el tiempo compartido se diluye entre compromisos y cansancio. En ese contexto, los fines de semana aparecen como una oportunidad estratégica para recuperar la conexión emocional y fortalecer el vínculo.

Así lo sostiene Amy Morin, terapeuta de parejas y especialista en salud mental reconocida a nivel internacional, quien asegura que estos días cumplen un rol clave en la construcción de relaciones sólidas y duraderas.

Según la experta, el fin de semana no debería limitarse únicamente al descanso físico o a cumplir compromisos sociales, sino que puede convertirse en un espacio para reconectar emocionalmente después de una semana intensa. En ese marco, Morin identifica cinco hábitos simples pero poderosos que las parejas deberían incorporar de manera regular para mantener vivo el amor y consolidar el vínculo.

El primer punto puede resultar inesperado: pasar tiempo separados. Lejos de debilitar la relación, la terapeuta explica que una independencia saludable refuerza la confianza mutua. Contar con intereses propios, amistades individuales y momentos de autonomía permite que cada persona conserve su identidad dentro de la pareja . Respetar el espacio del otro no genera distancia emocional, sino que favorece un vínculo más equilibrado y menos dependiente.

El segundo hábito recomendado es crear pequeños rituales compartidos. No se trata de grandes planes ni de actividades costosas, sino de gestos simples y constantes, como salir a caminar siempre el mismo día, cocinar juntos o tomar un café en un momento fijo del fin de semana. Para Morin, la clave está en la repetición: esos rituales envían un mensaje claro de prioridad y pertenencia dentro de la relación.

El tercer consejo apunta a algo cada vez más difícil de lograr: compartir tiempo de calidad real, sin celulares ni distracciones. La especialista remarca que no es la cantidad de horas lo que fortalece el vínculo, sino la presencia plena. Compartir una comida, conversar o realizar una actividad conjunta sin interrupciones digitales permite una conexión más profunda y genuina.

En cuarto lugar, Morin sugiere reflexionar juntos sobre la semana. Hablar de lo que ocurrió, de las situaciones que generaron alegría, estrés o malestar, ayuda a evitar la acumulación de conflictos y malentendidos. La terapeuta destaca que la vulnerabilidad, cuando existe confianza, fortalece el vínculo y promueve una comunicación más honesta y empática.

El quinto hábito, aunque simple, es fundamental: mostrar aprecio de manera explícita. Agradecer, reconocer gestos cotidianos y expresar valoración por lo que el otro hace son acciones que refuerzan el bienestar emocional dentro de la pareja. Según Morin, cuando una persona se siente vista y valorada, aumenta su motivación para seguir aportando al vínculo y cuidando la relación.

En síntesis, la especialista subraya que una relación sólida no se construye a partir de gestos grandilocuentes ni de planes espectaculares, sino mediante pequeños hábitos sostenidos en el tiempo. Los fines de semana, por su menor carga de obligaciones, se presentan como el momento ideal para incorporar estas prácticas y fortalecer la conexión emocional.