Se viene un fin de semana de calor sofocante en el AMBA: a cuánto llegará el termómetro

Sin lluvias que corten la racha ni descensos significativos de temperatura, el fin de semana se perfila como una sucesión de horas sofocantes y calor persistente en toda la región.

El fin de semana estará marcado por un escenario de calor intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas elevadas, ausencia de lluvias y condiciones que favorecerán una sensación térmica agobiante, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió que la persistencia de las altas marcas térmicas configura un cuadro típico de ola de calor, con impacto directo en la vida cotidiana.

El viernes comenzará con una mínima cercana a los 24°C y una máxima que alcanzará los 33°C, en una jornada con cielo parcialmente nublado y viento leve.

El sábado, en tanto, se perfila como el día más caluroso del período, con temperaturas que oscilarán entre los 26°C y los 34°C, mientras que el domingo mantendrá valores similares, con una mínima de 24°C y una máxima nuevamente en torno a los 34°C.

A lo largo del fin de semana no se esperan precipitaciones, y la nubosidad será variable, lo que permitirá una fuerte radiación solar durante gran parte del día. Además, podrían registrarse ráfagas de viento del sector noreste, especialmente por las tardes y noches, aunque sin alivio térmico significativo.

La combinación de calor, humedad y viento débil incrementará la sensación térmica, que podría superar los valores previstos por el termómetro.