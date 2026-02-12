Arranca la venta de entradas de la Fiesta de la Vendimia 2026: alternativas y precios

A partir de este jueves 12 de febrero, mendocinos podrán comprar su entrada para la Fiesta de la Vendimia 2026. El Acto Central será el sábado 7 de marzo, mientras que la noche de la repetición será el domingo 8 de marzo. El lunes 9 y el martes 10 de marzo será el turno de los shows musicales.

La venta de entradas será de manera online, a partir de las 13 . Los interesados podrán adquirir su ticket por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.

Los valores de las entradas de la Fiesta de la Vendimia 2026 varían según la noche elegida. En el caso del Acto Central , estos son los precios:

En el caso de la repetición del Acto Central , que también incluirá la presencia de Luciano Pereyra en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, los valores son los siguientes:

Sector Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Sector Bonarda: $11.000

Luego será el turno de los shows musicales. A diferencia del año pasado, en esta oportunidad los artistas se dividirán en dos noches: el lunes 9 estarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos; el martes 10, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Quienes deseen asistir, pagarán estos valores:

Sector Malbec: $65.000

Cabernet Sauvignon: $55.000

Chardonnay: $35.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

Tempranillo 1 y 5: $45.000

Sector Bonarda: $35.000

También está disponible la alternativa de abonos para las dos noches, que cuesta lo siguiente: Sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. El proceso de reserva y retiro de entradas quedará habilitado este jueves a partir de las 9, para quienes deseen asistir al Acto Central y a su repetición, que se realizarán los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.