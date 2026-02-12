Arranca la venta de entradas de la Fiesta de la Vendimia 2026: alternativas y precios
Mendocinos podrán adquirir su entrada para la Fiesta Nacional de la Vendimia a partir de este jueves a las 13. Estos son los precios de los tickets.
A partir de este jueves 12 de febrero, mendocinos podrán comprar su entrada para la Fiesta de la Vendimia 2026. El Acto Central será el sábado 7 de marzo, mientras que la noche de la repetición será el domingo 8 de marzo. El lunes 9 y el martes 10 de marzo será el turno de los shows musicales.
La venta de entradas será de manera online, a partir de las 13. Los interesados podrán adquirir su ticket por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.
Te Podría Interesar
Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.
Venta de entradas para mendocinos
Los valores de las entradas de la Fiesta de la Vendimia 2026 varían según la noche elegida. En el caso del Acto Central, estos son los precios:
- Sector Malbec: $42.000
- Cabernet Sauvignon: $28.000
- Chardonnay: $21.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
- Tempranillo 1 y 5: $28.000
- Sector Bonarda: $14.000
En el caso de la repetición del Acto Central, que también incluirá la presencia de Luciano Pereyra en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, los valores son los siguientes:
- Sector Malbec: $28.000
- Cabernet Sauvignon: $21.000
- Chardonnay: $14.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
- Tempranillo 1 y 5: $21.000
- Sector Bonarda: $11.000
Luego será el turno de los shows musicales. A diferencia del año pasado, en esta oportunidad los artistas se dividirán en dos noches: el lunes 9 estarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos; el martes 10, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Quienes deseen asistir, pagarán estos valores:
- Sector Malbec: $65.000
- Cabernet Sauvignon: $55.000
- Chardonnay: $35.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
- Tempranillo 1 y 5: $45.000
- Sector Bonarda: $35.000
También está disponible la alternativa de abonos para las dos noches, que cuesta lo siguiente: Sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.
Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. El proceso de reserva y retiro de entradas quedará habilitado este jueves a partir de las 9, para quienes deseen asistir al Acto Central y a su repetición, que se realizarán los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.