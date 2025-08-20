El Gobierno nacional le transferirá tierras de Procrear a Guaymallén para construir 800 viviendas
El municipio de Guaymallén firmará en los próximos días un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación que establece la transferencia de un terreno donde se podrán construir alrededor de 800 viviendas.
El municipio de Guaymallén firmará en los próximos días un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación que establece la transferencia de un terreno donde se podrán construir alrededor de 800 viviendas. De esta manera, se convierte en el primer municipio del interior del país en conseguir este acuerdo.
La Nación transferirá al departamento un predio estratégico de casi 100 mil metros cuadrados en Buena Nueva, donde se proyecta la construcción de alrededor de 800 viviendas del programa Procrear.
Te Podría Interesar
Con este convenio de transferencia -que establece condiciones de pago y obligaciones de uso- Guaymallén se convierte en el primer municipio del interior del país en alcanzar un acuerdo de estas características, lo que marca un precedente para otras jurisdicciones.
El intendente Marcos Calvente aseguró que “el cálculo incluyó tanto las obras existentes como las demoliciones necesarias, lo que representa un paso fundamental para avanzar con la compra del predio. Estamos diseñando y ejecutando la obra eléctrica y urbana, incluida la calle Tirasso y sus colectoras, para que la zona crezca con un perfil urbano y comercial. La intención es recuperar la inversión a través de las cuotas que paguen los beneficiarios, independientemente de cómo se estructure el fideicomiso: si el municipio aporta la infraestructura urbana y las empresas el terreno, el modelo puede funcionar de manera eficiente”.
Eficiencia y adaptación local
Mientras que a nivel nacional los proyectos Procrear se diseñaban con costos de construcción superiores a los 2.500 dólares por metro cuadrado, inaccesibles para un crédito hipotecario, la gestión municipal logró adaptar el modelo a la realidad local y conseguir un esquema viable para las familias de Guaymallén.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación valoró el predio en una cifra muy inferior a la de otros municipios, como Tres de Febrero (Buenos Aires), donde terrenos de menor tamaño resultan mucho más caros por su localización urbana. En Guaymallén, en cambio, la condición de zona semiurbana y la necesidad de demoliciones redujeron el costo del traspaso.
Beneficio directo para la comunidad
Además, la Municipalidad consiguió que la transferencia se concrete sin que el municipio deba asumir los gastos de inversión que Procrear había realizado en años anteriores, afectados por la inflación y la suba de costos.