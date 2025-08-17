Detenido por manejar con el triple del límite de alcohol en Guaymallén

El hecho ocurrió en el Acceso Este, un área con gran movimiento de personas y vehículos por la feria del juguete.

A la 1.19, personal policial detuvo a un conductor alcoholizado en un control vial en Guaymallén. El incidente se produjo en el Acceso Este, frente al Predio de la Virgen, una zona con alta afluencia de personas y vehículos debido a la feria del juguete.

Un hombre de 35 años, identificado como V. J., manejaba una camioneta RAM 1500. Los efectivos le realizaron un dosaje de alcohol que arrojó 1.44 gramos de alcohol en sangre por litro.