Capturaron a uno de los motochorros que asesinó a una joven en Laferrere

En las últimas horas, uno de los motochorros que asesinó a Esmeralda Bustamante (23), durante un robo en la localidad bonaerense de Laferrere , partido de La Matanza, fue detenido . Los demás sospechosos continúan prófugos.

El trágico episodio se produjo en la intersección de Carcarañá y Ruta 21 de Laferrere , cuando la joven de 23 años y su hermana Aldana estacionaban una motocicleta en la vía pública. De inmediato, ambas mujeres fueron interceptadas por cuatro motochorros que intentaron robarles.

Este viernes, uno de los sospechosos, identificado como Ricky, fue capturado tras un operativo cerrojo en González Catán. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, antes de su captura, el delincuente intentó darse a la fuga.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que los agresores se aproximaron al lugar y comenzó un forcejeo entre las víctimas y al menos uno de los delincuentes.

Según el parte policial, uno de los ladrones sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos. Como resultado, ambas hermanas resultaron heridas por impactos de bala. Enseguida, los atacantes escaparon de la escena sin llevarse el vehículo ni otras pertenencias de las mujeres.

motochorro detenido X

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Catán. Allí, se constató que Aldana Bustamante, agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), presentaba una herida de bala en la mano derecha. Por su parte, su hermana Esmeralda había recibido un disparo en el tórax por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en el centro de salud horas después del ingreso.

El caso fue caratulado como homicidio y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Matanza. Las autoridades buscan identificar a los otros tres motochorros que se encuentran prófugos.