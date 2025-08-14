Paso a Chile: detuvieron a un mendocino que quiso cruzar la frontera con un arma de alto calibre

El hombre llevaba una pistola calibre .38 oculta en su camioneta y fue descubierto por agentes de Aduanas en el paso a Chile.

El arma que le incautaron al mendocino en el paso a Chile.

Un conductor mendocino fue detenido en el complejo Los Libertadores del paso a Chile, al intentar cruzar la frontera con un arma de fuego de alto calibre. El hombre llevaba la pistola oculta en su vehículo y fue hallada por agentes de Aduanas del vecino país. Fue imputado y le prohibieron abandonar el territorio chileno.

El hecho ocurrió la tarde del martes cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó una camioneta Volkswagen Amarok que había partido desde Mendoza. El conductor, aseguró que no llevaba mercancía para declarar. Sin embargo, al inspeccionar la cabina, los funcionarios hallaron una pistola Bersa calibre .38 con un cargador de cinco municiones, escondida en una gaveta, bajo el asiento del conductor.

No podrá salir de Chile El fiscal de turno ordenó su detención y el traslado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde este miércoles fue imputado por tráfico de armas y contrabando. Según la acusación, el valor del arma y los derechos aduaneros no pagados ascienden a $463.162 pesos chilenos.