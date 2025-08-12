Paso a Chile habilitado: el pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar al vecino país es desde las 9 a las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.
En la mañana de este martes, se presentan las siguientes temperaturas en alta montaña:
- Uspallata: 1°
- Punta de Vaca: - 5º
- Puente del Inca: - 8º
- Las Cuevas: - 9º
Según el pronóstico de Defensa Civil, estará seminublado en cordillera, con precipitaciones desde las 9 horas en zona sur, que se extenderán hacia zona centro en horas del mediodía. Se esperan lluvias moderadas todo el día.
Autoridades solicitan precaución al circular por posible formación de hielo en sectores con sombra. Para evitar inconvenientes, previo a viajar se recomienda consultar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.