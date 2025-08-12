Paso a Chile habilitado: el pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

Se recomienda circular con precaución debido a las condiciones climáticas en el paso a Chile.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar al vecino país es desde las 9 a las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

En la mañana de este martes, se presentan las siguientes temperaturas en alta montaña:

Uspallata: 1°

Punta de Vaca: - 5º

Puente del Inca: - 8º

Las Cuevas: - 9º

Según el pronóstico de Defensa Civil, estará seminublado en cordillera, con precipitaciones desde las 9 horas en zona sur, que se extenderán hacia zona centro en horas del mediodía. Se esperan lluvias moderadas todo el día.