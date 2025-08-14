Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El corredor internacional se encuentra habilitado este jueves. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este jueves para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Cristo Redentor-64 Para la jornada, el pronóstico de Defensa Civil señala cielo despejado durante todo el día. Las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: - 3º

Punta de Vaca: - 7º

Puente del Inca: - 11º

Las Cuevas: - 12º

Durante el viernes 15 de agosto, día no laborable en Argentina, se esperan precipitaciones constantes en toda la cordillera, comenzando por el sector norte-centro y extendiéndose hacia el sur, hasta el amanecer del sábado.

Por su parte, el paso Pehuenche, otra de las alternativas para viajar a Chile, también permanece habilitado