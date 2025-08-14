Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?
El corredor internacional se encuentra habilitado este jueves. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este jueves para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.
Para la jornada, el pronóstico de Defensa Civil señala cielo despejado durante todo el día. Las temperaturas en alta montaña son las siguientes:
- Uspallata: - 3º
- Punta de Vaca: - 7º
- Puente del Inca: - 11º
- Las Cuevas: - 12º
Durante el viernes 15 de agosto, día no laborable en Argentina, se esperan precipitaciones constantes en toda la cordillera, comenzando por el sector norte-centro y extendiéndose hacia el sur, hasta el amanecer del sábado.
Por su parte, el paso Pehuenche, otra de las alternativas para viajar a Chile, también permanece habilitado
Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.