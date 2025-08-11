Paso a Chile: el estado actual y el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es de 9 a 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

En el inicio de la semana, la Dirección de Defensa Civil anticipa que estará seminublado en la zona sur de alta montaña, con mejoras a partir de las 14 horas. No se esperan precipitaciones.

Las temperaturas este lunes son las siguientes:

Uspallata: 1º

Punta de Vaca: - 8º

Puente del Inca: - 11º

Las Cuevas: - 12º

Para el martes, el pronóstico señala mal tiempo en alta montaña, con nevadas importantes y precipitaciones moderadas durante toda la jornada.