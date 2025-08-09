Recomendaciones y advertencias para cruzar a Chile este fin de semana

Cuál es la situación del paso a Chile y qué es lo que hay que tener en cuenta para cruzar de manera segura.

Así se encuentra el Complejo Los Libertadores este sábado.

Con motivo del Día del Niño, que se celebra el próximo fin de semana en Argentina, muchos mendocinos deciden viajar a Chile para buscar ofertas en juguetería y tecnología, siempre y cuando el clima lo permita.

Recomendaciones y advertencias para cruzar a Chile Este sábado se anunció que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 9 hs, aunque se recomienda precaución “por posible formación de hielo en sectores de sombra”.

Para evitar inconvenientes, es aconsejable consultar el estado del Paso en su sitio oficial.

cristo redentor La situación del Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar a Chile En tanto que el Paso Internacional Pehuenche se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, “por no estar dadas las condiciones seguras de transitabilidad en el sector chileno”.