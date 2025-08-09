Heladera y aire acondicionado de Chile: cuánto cuestan con los nuevos impuestos y el tipo de cambio actual

Se abre una nueva ventana al consumo. Conocé el costo final de una heladera o un aire acondicionado comprado en el país vecino.

La ventaja cambiaria para los mendocinos que cruzan la cordillera se redujo en el último mes, pero la posibilidad de importar productos de línea blanca ofrece una nueva oportunidad de ahorro.

El Gobierno Nacional simplificó el ingreso de electrodomésticos para uso personal, lo que hace vital conocer el costo real de una operación antes de comprar.

El dólar en Chile cerró este viernes con una baja de $2,5, llegando a $967. Esta caída se explica por un sorpresivo aumento del IPC en julio, que fortaleció al peso chileno. Sin embargo, en Argentina, la divisa se mantiene alto. Por esta razón, el tipo de cambio entre el peso argentino y el chileno muestra una relación menos favorable para los viajeros que hace unas semanas.

Para entender el rendimiento del dinero, la referencia es cuántos pesos argentinos se necesitan para adquirir 1.000 pesos chilenos. Con un dólar chileno más bajo ($967) y el dólar blue argentino a $1.320, se necesitan alrededor de $1.365 pesos argentinos, una cifra ligeramente superior a la de julio.

El costo real de una heladera y un aire acondicionado El nuevo régimen simplificado permite a los viajeros mayores de 16 años ingresar una unidad de la misma especie, nueva, por año calendario. Para ello, se debe completar el formulario OM2153-A y pagar los derechos de importación, que no afectan la franquicia de equipaje tradicional.