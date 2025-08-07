El paso a Chile continúa abierto este jueves: qué vehículos pueden circular y a qué hora

Las autoridades piden precaución al circular por la ruta internacional debido al hielo en zonas de sombra.

Este jueves 7 de agosto, el paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. La circulación está permitida de 9.00 a 21.00, tanto para camiones como colectivos y vehículos particulares.

La recomendación es llevar cadenas y conducir con precaución, ya que en sectores de sombra podría haber hielo. El aviso fue emitido por la Vicejefatura del Interior de Argentina, encargada del operativo del corredor internacional.

Las condiciones en la alta montaña son frías, con temperaturas que llegan a los -12°C en Las Cuevas. En Puente del Inca se registran -11°C y en Punta de Vacas, -7°C, lo que incrementa el riesgo de hielo en el asfalto.

Flujo de personas y cargas El martes 5 de agosto, último día con datos disponibles, cruzaron a Chile unas 3.235 personas, mientras que otras 1.899 ingresaron a Argentina por el mismo paso. También hubo 988 camiones de carga saliendo del país y 749 ingresando.

En el mismo día circularon un total de 65 colectivos internacionales, 35 hacia Chile y 30 hacia Argentina. El movimiento migratorio se mantiene elevado, lo que refleja la importancia del corredor bioceánico en plena temporada invernal.