Paso a Chile: ¿cómo se encuentra la frontera internacional?
El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integra Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se podrá cruzar desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.
Para este miércoles, la Dirección de Defensa Civil anticipa mal tiempo en alta montaña, principalmente con precipitaciones en el sector sur. Las condiciones mejorarían a partir del jueves.
A primera mañana, las temperaturas en cordillera son las siguientes:
- Uspallata: - 1º
- Punta de Vaca: - 6º
- Puente del Inca: - 10º
- Las Cuevas: - 11º
Por su parte, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado.
Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el tiempo y el estado de transitabilidad.