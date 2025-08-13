"Avances pequeños, pero reales": Cornejo mantuvo una reunión clave por el Paso a Chile

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , participó de un encuentro bilateral realizado en Chile . Autoridades de ambos países acordaron reactivar diez comisiones de trabajo tras cinco años de inactividad. El gobernador advirtió que sin resultados tangibles, la iniciativa carece de sentido.

La localidad de Concón fue sede de la XXXIX Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor. El encuentro marcó la vuelta de las actividades oficiales suspendidas desde 2019.

Cornejo encabezó la delegación argentina junto al embajador Jorge Marcelo Faurie y Santiago Villalba, director de Límites y Fronteras. Del lado chileno estuvieron presentes Pedro Pablo Silva (DIFROL), el embajador José Antonio Viera-Gallo y Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso.

El anfitrión del evento destacó la importancia de mantener estos espacios institucionales. Sin embargo, el mandatario mendocino fue claro al señalar que la continuidad política resulta insuficiente sin avances concretos que beneficien a los ciudadanos.

Durante su intervención, Cornejo recordó su experiencia como senador nacional impulsando este tipo de iniciativas. Expresó que anteriormente resultaba frustrante participar sin observar mejoras sustantivas en el funcionamiento del paso a Chile .

El gobernador subrayó las limitaciones del sistema federal argentino en materia fronteriza. Explicó que las provincias carecen de competencias sobre Migraciones, Aduana, Gendarmería y la Ruta Nacional 7, todas dependencias nacionales.

"No se trata de pensar en grandes obras que se anuncian y nunca se concretan", afirmó el mandatario. Propuso enfocarse en avances graduales que se traduzcan anualmente en menos demoras, mayor personal, más tecnología y menor burocracia.

Una relación personal con el país trasandino

El gobernador compartió detalles de su vínculo con Chile, donde estudió y trabajó en el sector privado. También fue becario de la CEPAL y vivió la transición democrática de 1990.

Como presidente de la Federación Universitaria de Cuyo, integró el Comité Pro Chile para apoyar a estudiantes que luchaban contra la dictadura militar.

"Amo este país tanto como el mío y justamente por eso me duele que no podamos disfrutar plenamente de esa integración que decimos defender", confesó durante el encuentro.

Diagnóstico regional: Argentina quedó rezagada

En su análisis del desarrollo regional, Cornejo fue categórico al comparar ambas naciones. Señaló que en 42 años de democracia argentina y 35 de chilena, su país se encuentra estancado mientras Chile creció tres o cuatro veces más.

Atribuyó este contraste a las políticas públicas sostenidas del país trasandino, independientemente de los gobiernos de turno. "Nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de generar acuerdos de largo plazo", planteó.

Reconoció que Argentina debe mejorar en infraestructura, logística y conectividad. "Estamos corriendo de atrás y eso nos tiene que hacer trabajar más, sin excusas", sostuvo.

Cifras que demuestran la importancia estratégica del cruce

El embajador Faurie aportó datos relevantes sobre el impacto económico del paso. Reveló que durante 2024, más de dos millones de turistas argentinos visitaron Chile, ingresando el 55% por el Cristo Redentor.

Cada visitante gasta en promedio 650 dólares, generando un movimiento superior a los 1.300 millones de dólares anuales. Esta cifra resulta comparable con las exportaciones del sector vitivinícola nacional.

Sin embargo, advirtió sobre las problemáticas actuales del cruce. Las filas superan las ocho horas en temporada alta, generando situaciones críticas para familias con niños y personas mayores en plena cordillera.

Proyectos tecnológicos y mejoras en infraestructura

Las autoridades chilenas anunciaron la implementación progresiva del Sistema Migratorio Simplificado, actualmente en marcha. También confirmaron el próximo funcionamiento de un sistema aduanero similar.

Mundaca destacó el rol del puerto terrestre de Los Andes, calificándolo como el más importante de América Latina. Durante el primer trimestre del año, el 50% de las mercancías del Mercosur transitaron por esta vía.

El gobernador de Valparaíso adelantó un proyecto para extender la vía férrea desde Llay Llay hasta Los Andes. El objetivo es transformar el puerto terrestre en un punto de transferencia de carga hacia los principales puertos chilenos.

Conectividad digital: cable submarino unirá ambos países

Viera-Gallo anunció una iniciativa tecnológica de alcance regional. En 2026 entrará en funcionamiento un cable submarino que conectará Chile con Asia a través de Australia.

El proyecto contempla extender esta conexión hasta Argentina para beneficiar a todo el Mercosur. "Esto permitirá más conectividad, no solo terrestre o aérea, sino también digital", explicó el diplomático.

Compromiso con resultados tangibles

El encuentro finalizó con acuerdos específicos para avanzar en la implementación definitiva de sistemas migratorios y aduaneros simplificados. También se comprometieron a profundizar el trabajo en infraestructura fronteriza.

Las autoridades acordaron dar continuidad a las sesiones anuales del comité. Las próximas jornadas se realizarán en Valparaíso y San Juan, con sede en la Universidad Católica.

Cornejo cerró su participación con un mensaje directo a los equipos técnicos de ambos países. Les recordó que la burocracia debe entender que está al servicio de facilitar la vida de quienes buscan integrarse y generar desarrollo conjunto.

"Si este comité funciona para que haya menos filas, más turismo, más comercio y más empleo, entonces nos tendrá trabajando todos los años", concluyó el mandatario mendocino.