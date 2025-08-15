Detectaron una moto robada por las cámaras de seguridad y detuvieron al conductor

Mediante el sistema de videovigilancia policial, operadores dieron con la moto robada y policías aprehendieron al hombre que la utilizaba.

Una moto robada fue recuperada el jueves en Guaymallén, luego de ser detectada por el sistema de videovigilancia policial mientras estaba estacionada en la vía pública. El operativo terminó con la detención de un hombre que se movilizaba en el vehículo solicitado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Bolivia, en el distrito de Belgrano, a partir de que operadores de cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) divisaron una Motomel 110cc que registraba pedido de secuestro por un hurto agravado. Tras la alerta, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se dirigió hasta el lugar e interceptó al conductor.

El video del operativo en Guaymallén Embed - Moto robada Guaymallén La versión del detenido De acuerdo con la información, el hombre aseguró desconocer que la moto había sido denunciada por robo. Más allá de eso, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N°2 Guaymallén.