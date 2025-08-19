Gabriel Pradines dio los motivos por los cuales no será candidato a senador y sí a concejal

Gabriel Pradines explicó por qué será candidato a concejal y no a diputado nacional como estaba previsto. ¿Una movida pasional en el PRO de cara a los comicios?

En una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM, el senador provincial y presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines, explicó las razones que lo llevaron a declinar una candidatura nacional para buscar una banca en el concejo deliberante de Guaymallén.

Consultado sobre por qué no sería candidato a diputado nacional y sí a un cargo municipal, Pradines declaró: "En la lista nacional se decidió que sea Jorge Difonso el candidato a diputado nacional, y después el partido y el espacio me pidieron que fuera de vuelta candidato a senador por el primer distrito, que es el cargo que tengo actualmente".

"Es la razón por la que yo participo en política, yo quiero que Guaymallén esté distinto, que sea otro departamento, sea lo que alguna vez fue hace más de 20 años atrás". Su objetivo, según detalló, es "replicar el modelo de gestión de Luján de Cuyo", al que consideró "la mejor gestión pública en la provincia", para revertir el diagnóstico actual de un municipio "extremadamente vetusto, burocrático" y con calles "destruidas".

"Es una decisión, yo sé que a muchos les extraña, pero quien me conoce sabe que es bastante racional mi decisión, o te diría más pasional, que la verdad es que yo siento que mi lugar es este", señaló después. De hecho, confesó: "Todos dicen que estoy loco por no aceptar esta candidatura".

Sobre el análisis de la situación del PRO con la salida de Álvaro Martínez a La Libertad Avanza y el ingreso al frente Provincias Unidas, el presidente del partido reconoció: "El PRO Mendoza viene tomando una decisión desde 2022 que es generar una alternativa política distinta en la provincia. Es lo que hicimos en 2023 con La Unión Mendocina. Hoy Provincias Unidas es una versión de la Unión Mendocina pero a nivel nacional. Es un espacio donde el PRO se encuentra en 10 de las 24 provincias. Tiene que ver con este espíritu de generar una alternativa distinta a los gobiernos locales". Al respecto, reconoció que van a militar la candidatura de Jorge Difonso para los cargos nacionales a pesar de ser distintas boletas y de no tener candidatos propios, ya que integran el mismo espacio.