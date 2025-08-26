Campaña en Mendoza: dónde y cuándo retirar tu DNI o pasaporte pendiente

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un operativo sencillo y necesario: avisar a quienes tramitaron su DNI o su pasaporte y todavía no lo retiraron. La campaña la impulsan Atención y Gestión Ciudadana junto con el Registro Civil , con un objetivo concreto: que cada persona complete el trámite en la misma oficina donde lo inició.

Los recordatorios llegan por SMS y por WhatsApp desde el 148, el Centro de Contacto Ciudadano. No llevan enlaces, no piden formularios ni solicitan datos sensibles. El mensaje es breve y preciso: te informa dónde está tu documento y en qué ventanilla podés retirarlo. La idea es acelerar la entrega y evitar confusiones en días de alta demanda. Es un aviso claro y oportuno.

Los envíos parten de la base de datos del Registro Civil , que informa qué ciudadanos tienen un DNI o un pasaporte listo y cuál es la dependencia de entrega . Si recibís uno de estos mensajes, vas a ver el número corto 148 o la identificación del Centro de Contacto. El texto cumple una función informativa: señala la sede, recuerda que el trámite se retira en forma presencial y aclara que no hay links que abrir.

Tampoco se piden fotos del documento, claves, números de tarjeta o CBU. El esquema prioriza la seguridad y busca que el vecino se acerque con tranquilidad a su oficina.

La regla es clara: la entrega se realiza en la dependencia donde se hizo la gestión. El horario para retirar es de lunes a viernes, entre las 8 y las 13. Conviene llevar la constancia del trámite, el comprobante entregado por la oficina y, si lo tenés, el DNI anterior. En la ventanilla verificarán identidad y cruzarán los datos. En caso de menores, debe presentarse su adulto responsable con la documentación correspondiente.

El proceso es rápido cuando el papel está completo y la información coincide. Si tenés dudas, podés consultar por teléfono antes de ir para confirmar que el ejemplar ya está disponible.

Casos especiales en la Ciudad de Mendoza

Las personas con domicilio en Capital que realizaron su trámite en la Ventanilla Única, el Poder Judicial o la Legislatura deben retirar el documento en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Los vecinos que hicieron la gestión en la oficina de La Favorita lo retiran en esa misma sede. Si cambiaste de domicilio después de iniciar el trámite, el punto de entrega no se modifica: continúa siendo el lugar donde firmaste la solicitud. Si perdiste la constancia, presentate igual con una identificación y explicá la situación; el personal podrá verificar el estado en el sistema.

El operativo de recordatorios viene acompañado por recomendaciones para evitar estafas. Un mensaje oficial no incluye hipervínculos ni códigos QR. Nadie te pedirá adelantos, pagos por transferencia ni datos bancarios para “liberar” el documento. Cortá la conversación, bloqueá el número y reportalo.

Ante cualquier duda, pedí asesoramiento antes de compartir datos personales o acercarte a una dirección que no reconozcas. Recordá que el retiro es presencial y que ningún gestor puede habilitarlo por chat o por teléfono.

Tener el documento al día evita contratiempos y libera turnos para quienes recién inician la gestión. Si recibiste el aviso, organizá tu visita dentro del horario indicado, reuní la constancia y el comprobante, y revisá la dirección de la oficina.

Elegí un día con poco movimiento y contemplá unos minutos extra por la fila. La entrega es personal; en casos puntuales puede asistir un tercero con poder o documentación que lo habilite. Si no recibiste mensaje, pero tu trámite está avanzado, consultá por teléfono o acercate a la sede donde lo iniciaste. El objetivo es que cada documento llegue a su titular sin vueltas y que el sistema gane agilidad.