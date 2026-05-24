Llevó las cenizas de su padre a la final: la locura de un hincha de Belgrano en el partido con River

Los hinchas y fanáticos tanto de Belgrano de Córdoba como de River Plate se encuentran en las afueras del estadio Mario Kempes en la ciudad de Córdoba aguardando la final del Torneo Apertura .

El ingreso a la cancha se estableció para las 12:30, sin embargo los hinchas se encontraban desde temprano realizando la previa al partido.

La hinchada de "los piratas" vivió su primera final del Torneo contra el Millonario del Chacho Coudet acompañados de cánticos, bombos, asados, salames, fernet y la ilusión intacta de una victoria. No obstante, uno de los lugares elegidos por los hinchas de Belgrano para asentarse hasta el comienzo de la contienda fue un desagüe pluvial.

Pero entre todas las historias que dejó la previa, hubo una que emocionó incluso a los propios fanáticos: Ariel, hincha de Belgrano, apareció con una pequeña caja entre sus manos. Adentro llevaba las cenizas de su padre.

"Mi papá era pirata y yo sé que él hubiera querido estar acá", contó el hincha de Belgrano ante las cámaras del móvil de TN. Además, Ariel explicó que su padre falleció hace ya más de cinco años, y que "nos dejó este legado: mis primos, mis hijos, él siempre nos regalaba una camiseta de Belgrano".

A su vez, expresó emocionado que sentía cercana la presencia de su padre en este momento crucial para el club, y que "nos va a ayudar desde el cielo, se nos va a dar". A pesar de las dudas de su madre, el fanático pirata dejó en claro que no existía otra opción más que "llevar a papi" a presenciar la final.

Hincha Belgrano De Córdoba Cenizas Padre TN

De todas partes: la caravana de los hinchas de River

Por otro lado, los hinchas de River Plate también coparon Córdoba y protagonizaron una multitudinaria movilización para acompañar al equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Miles de simpatizantes viajaron desde Buenos Aires y distintos puntos del país en autos, micros y caravanas que comenzaron a salir desde la madrugada del sábado rumbo al estadio Mario Alberto Kempes.

Incluso, el viaje de muchos fanáticos millonarios se vio complicado por un accidente en la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, que generó importantes demoras y obligó a las autoridades a recomendar caminos alternativos para llegar a Córdoba. A pesar de eso, los hinchas continuaron el recorrido para no perderse la definición del campeonato.

Los asados fueron parte fundamental y crucial del equipo Millonario, usando camionetas y parrillas improvisadas para celebrar antes de entrar a la cancha.

Hinchas de river

La expectativa por la final quedó reflejada también en la venta de entradas: las localidades para ambas parcialidades se agotaron en menos de dos horas y tanto River como Belgrano contarán con cerca de 25 mil hinchas cada uno en el Kempes.

La pasión de los argentinos por el fútbol volvió a verse reflejada en una final que definirá al campeón del Torneo Apertura 2026.