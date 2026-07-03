La Ciudad volvió a vibrar con la Selección: unas 20 mil personas alentaron en el Fan Fest de Palermo y ya son 140 mil los hinchas que participaron.

Más de 140 mil hinchas ya alentaron a la Selección en los Fan Fest organizados por la Ciudad.

En la Ciudad se disfruta el modo Mundial: 20 mil hinchas vivieron la victoria por 3 a 2 de la Selección contra Cabo Verde en el Fan Fest de Palermo en la plaza Seeber, centro de la fiesta que organizó el Gobierno porteño para acompañar a la Argentina en la Copa del Mundo. La celebración también se extendió a la peatonal de Villa Devoto y al sur del territorio porteño.

Ya suman 140 mil los hinchas que alentaron a la Selección desde que comenzó el Mundial.

La plaza Seeber en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento se llenó desde que abrió sus puertas a las 14 para ver en pantalla gigante el partido entre Australia y Egipto. Y luego con el triunfo de la Scaloneta.

La experiencia se completó con artistas itinerantes, música en vivo, juegos para los más chicos y un patio gastronómico para comer algo rico. Y seguirá abierto el fin de semana: mañana empiezan los octavos de final y pasarán los partidos de Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia, a las 14 y 18, respectivamente. Y el domingo, Brasil jugará contra Noruega a las 17.

En Devoto el aliento a la Selección se hizo sentir desde temprano cuando miles de vecinos comenzaron a recorrer la Peatonal Devoto, en Fernández de Enciso y Asunción. Fue una verdadera fiesta futbolera, con transmisión del partido en pantalla gigante y un ambiente ideal para compartir: bares, cafés y restaurantes se sumaron con promociones, ambientaciones temáticas, sorteos y shows para alentar a los campeones del mundo. Y la pelota siguió rodando: a las 22.30 se pasó el último partido de 16avos de final, entre Colombia y Ghana.