Cómo evitar los excesos al mirar los partidos de la Selección sin resignar la picada

Desde la Dirección de Alimentación del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señalan que estos encuentros representan una buena oportunidad para disfrutar de la comida sin perder de vista la alimentación saludable. El desafío, sostienen, no pasa por eliminar la clásica picada, sino por incorporar opciones más equilibradas y evitar el consumo automático que suele aparecer cuando toda la atención está puesta en el partido.

La ansiedad, el estrés y la concentración que generan los encuentros deportivos pueden modificar la manera en que las personas se alimentan. La licenciada en Nutrición Solana Argüeso (MN 10.735), integrante de la Dirección de Alimentación del Hospital de Clínicas, explicó que muchas personas comen más rápido y casi sin registrarlo mientras siguen las jugadas.

La ansiedad y el estrés que genera ver los partidos pueden modificar los hábitos de alimentación.

"El estrés y la ansiedad pueden alterar el funcionamiento gastrointestinal, favoreciendo síntomas como acidez, distensión abdominal, molestias digestivas o sensación de pesadez. Además, muchas personas comen de manera automática o más rápido cuando están concentradas en el partido, lo que puede llevar a consumir más cantidad de la necesaria", indicó la especialista.

Por ese motivo, recomendó no llegar al inicio del encuentro con hambre excesiva. Realizar previamente una comida equilibrada ayuda a disminuir el picoteo impulsivo y reduce la necesidad de recurrir constantemente a snacks.

Qué alimentos conviene elegir para una picada más saludable

Los especialistas advierten que productos como papas fritas de paquete, nachos, palitos salados y chizitos suelen contener elevadas cantidades de sodio, grasas de baja calidad y aditivos, además de aportar escasa fibra y pocos nutrientes.

Como alternativa, proponen preparar una mesa variada con alimentos frescos y preparaciones caseras.

Entre las opciones recomendadas figuran:

Bastones de zanahoria y apio.

Hummus, guacamole casero o yogur condimentado como dips.

Tomates cherry.

Quesos magros.

Frutos secos sin sal.

Pochoclo casero preparado con poca sal y poca manteca.

Mini sándwiches integrales de pollo o atún.

Brochettes de frutas frescas.

Pinchos de queso, tomate cherry y albahaca.

Pepino con queso y aceitunas.

Garbanzos tostados al horno.

Ensaladas individuales servidas en vasos.

Respecto de las bebidas, la principal recomendación es priorizar el agua. También pueden incorporarse aguas saborizadas naturalmente con rodajas de limón, naranja, pepino o menta, además de limonadas caseras, soda o bebidas sin azúcar agregada.

Foto: Freepik.

Qué deben tener en cuenta las personas con enfermedades crónicas

Las recomendaciones cobran especial importancia en quienes presentan hipertensión arterial, diabetes o enfermedades cardiovasculares. En estos casos, los profesionales aconsejan planificar previamente las comidas, elegir preparaciones caseras y limitar alimentos con exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares simples.

Para las personas con diabetes, además, resulta fundamental respetar los horarios habituales de alimentación y evitar pasar muchas horas sin comer para luego realizar una ingesta abundante durante el partido. También recuerdan la importancia de continuar con la medicación y los controles indicados por el equipo de salud.

Cómo adaptar la picada para chicos y adultos mayores

Los especialistas destacan que los partidos también pueden convertirse en una oportunidad para incorporar hábitos saludables dentro del grupo familiar.

En el caso de los niños, sugieren reemplazar parte de los snacks tradicionales por frutas, verduras, pequeños sándwiches, quesos, yogures o pochoclo casero, poniendo el foco en el momento compartido más que en la cantidad de comida disponible.

Para los adultos mayores, las principales recomendaciones son mantener una adecuada hidratación, moderar el consumo de sal, alcohol y comidas muy grasas, elegir alimentos fáciles de masticar y digerir, y respetar los horarios habituales de alimentación y medicación.

Según Argüeso, el objetivo no es alcanzar una alimentación perfecta durante el Mundial, sino encontrar un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo. "Una picada saludable puede ser igual de rica y variada que una tradicional. La clave es priorizar alimentos frescos y con buen aporte nutricional", concluyó.