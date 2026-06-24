Los videos de zumba que se volvieron virales para alentar a la Selección

Las redes sociales volvieron a convertirse en un escenario para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026. En las últimas semanas comenzaron a multiplicarse en Instagram los videos protagonizados por grupos de zumba de distintos puntos del país que eligieron rendir homenaje al equipo nacional a través de coreografías inspiradas en canciones mundialistas.

Vestidas con prendas celestes y blancas, camisetas de la Selección, banderas y distintos accesorios con los colores argentinos, cientos de alumnas transformaron las clases de zumba en verdaderas celebraciones futboleras. Las publicaciones acumulan miles de reproducciones y son compartidas por usuarios que destacan tanto la creatividad de las coreografías como el entusiasmo con el que cada grupo representa la pasión por la Selección.

Video de @zumbabyromi en Instagram La tendencia de los videos de zumba para alentar a la Selección Aunque las coreografías grupales forman parte habitual de las actividades de zumba, en esta oportunidad muchas academias adaptaron sus propuestas al clima futbolero que se vive cada vez que juega la Selección argentina. Las canciones elegidas remiten a distintos momentos mundialistas y son acompañadas por movimientos sincronizados, banderas argentinas y una puesta en escena que rápidamente encuentra repercusión en las redes sociales.

La tendencia comenzó a replicarse en distintas provincias y convirtió a Instagram en una vidriera donde profesores y alumnas comparten sus producciones, que en muchos casos son preparadas especialmente para ser filmadas y difundidas en formato reel.

Mendoza también se sumó con coreografías La provincia no quedó al margen de esta propuesta que ganó espacio en las redes sociales. En Mendoza surgieron varias producciones protagonizadas por grupos de zumba que decidieron preparar coreografías para alentar a la Selección argentina.