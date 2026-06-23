Argentina vs. Jordania: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

La inteligencia artificial analizó el desempeño de Argentina y proyecta un contundente 3 a 0 a favor de la Albiceleste ante Jordania el sábado.

Con 6 puntos, Argentina ya lidera el Grupo J en el Mundial 2026, asegurando su clasificación a la fase eliminatoria. Los resultados de los primeros dos partidos ante Argelia y Austria hicieron que millones de hinchas se entusiasmen con el próximo rival de la Selección: Jordania. En este contexto, le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es su anticipación para el encuentro.

La predicción de la inteligencia artificial La inteligencia artificial destaca el gran momento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que viene de superar "con autoridad a sus últimos rivales y mantiene una sólida estructura defensiva". Además, resalta lo que todo amante del fútbol viene señalando desde hace tiempo: la importancia de Lionel Messi dentro del equipo.

Según la IA, a pesar de los esfuerzos de Jordania por cerrar espacios y apostar al contragolpe, la Selección Argentina tendrá todo a su favor. Los algoritmos consideran que la diferencia de calidad entre ambos planteles será determinante y que Argentina podrá imponer su juego desde el comienzo, controlando la posesión de la pelota y generando las situaciones más claras de gol.

Jordania será el próximo rival de la Selección Argentina. EFE También se destaca el buen momento de varios jugadores del mediocampo y del ataque argentino, algo que podría ser clave para romper una defensa que seguramente buscará resistir la mayor cantidad de tiempo posible.