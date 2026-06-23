Los expertos en limpieza coinciden: así se deben lavar las camperas en el lavarropas

Cerrar cierres, dar vuelta la prenda y no sobrecargar el lavarropas son algunos de los consejos de limpieza para lavar camperas y evitar su deterioro.

En la limpieza de la campera puede estar la clave para extender su vida útil. Foto: Shutterstock

Las camperas son una de las prendas más fundamentales en invierno y, con cuidados específicos, pueden durar más de una temporada. Por eso, conocer los pasos para una limpieza correcta en el lavarropas puede ser de gran ayuda para evitar inconvenientes posteriores.

La preparación previa al lavado es clave. Es importante que, antes de meterla en el lavarropas, se cierren todos los cierres, botones y abrojos. Esto evita que la campera se enganche durante el lavado, se deforme o incluso dañe el tambor del lavarropas. También se aconseja dar vuelta la prenda para proteger la parte exterior.

Recomendaciones de expertos para lavar camperas Para lavar camperas, es fundamental revisar la etiqueta interior de la prenda, donde figuran las instrucciones específicas de lavado. Allí se indica cómo tratarla correctamente: algunas solo pueden lavarse a mano, mientras que otras permiten el uso de lavarropas, generalmente con agua fría o tibia.

Además, es clave no sobrecargar el lavarropas. Las camperas suelen ocupar mucho espacio y absorber bastante agua, lo que puede generar un desequilibrio en el tambor. Para evitarlo, lo ideal es lavar una sola prenda por vez o acompañarla con ropa liviana.