Tres plantas que crecen en agua y transforman cualquier rincón de la casa

En casas cada vez más compactas, donde el verde necesita convivir con escritorios, repisas y rincones de poca superficie, las plantas que crecen en agua ganaron terreno como una solución práctica y estética. No exigen macetas con tierra, permiten ver las raíces y suman frescura sin grandes cuidados.

La tendencia no responde solo a una cuestión decorativa. También acompaña un cambio de hábitos: muchas personas quieren sumar naturaleza al hogar, pero sin lidiar con sustratos, trasplantes frecuentes o riegos mal calculados. En ese escenario, algunas especies de interior demostraron una gran capacidad de adaptación a frascos, floreros y recipientes transparentes, siempre que reciban luz adecuada y un mantenimiento básico.

El atractivo de estas plantas está en su simpleza. A diferencia de una maceta tradicional, el recipiente con agua deja a la vista una parte de la planta que suele quedar escondida: las raíces. Ese detalle, que antes pasaba inadvertido, hoy forma parte de la estética. En una botella de vidrio, un jarrón angosto o un contenedor minimalista, el crecimiento se convierte en parte del diseño del ambiente.

Además, el cultivo en agua reduce el desorden asociado a la tierra y puede funcionar muy bien en cocinas, baños luminosos, bibliotecas o mesas auxiliares. La clave está en no confundir bajo mantenimiento con abandono. El agua debe renovarse con frecuencia, el recipiente tiene que mantenerse limpio y las hojas no deben quedar sumergidas, porque eso favorece la pudrición. También conviene ubicarlas cerca de una fuente de luz indirecta, lejos del sol fuerte y de estufas o radiadores.

Entre las opciones más elegidas aparece la tradescantia, una planta de crecimiento rápido que se destaca por sus hojas alargadas y sus tonos que pueden combinar verdes, violetas y plateados. Su gran ventaja es que se multiplica con facilidad: basta con colocar un esqueje sano en agua y asegurarse de que alguno de sus nudos quede sumergido. Por su porte colgante, luce especialmente bien en estantes, repisas altas o escritorios con buena claridad.

El singonio es otra de las especies que mejor se adapta a este formato. Sus hojas con forma de flecha aportan un aire tropical sin resultar exageradas, por eso encaja tanto en ambientes modernos como en espacios de estilo más natural. Puede mantenerse durante largos períodos en agua si el recipiente se conserva limpio y la planta recibe luz filtrada. Su crecimiento, además, permite usarlo como detalle verde en rincones pequeños.

La monstera, conocida popularmente como costilla de Adán, ocupa un lugar distinto: es más escultural. Sus hojas grandes y recortadas la convierten en una pieza central dentro de la decoración. Aunque muchas veces se cultiva en tierra, sus esquejes pueden desarrollar raíces en agua y sostenerse como un elemento visual potente en livings, recibidores o espacios amplios. Es ideal para quienes buscan una planta con presencia sin sumar demasiados objetos decorativos.

Cuidados mínimos para que no pierdan fuerza

Para que estas especies se mantengan sanas, el primer paso es elegir bien el esqueje. Debe tener al menos un nudo, ya que desde esa zona suelen formarse las raíces. Las hojas inferiores deben retirarse para evitar que queden dentro del agua. Si el tallo se oscurece, se ablanda o aparece mal olor, es señal de que algo no va bien y conviene limpiar el recipiente, cambiar el agua y recortar las partes dañadas.

El agua puede renovarse una vez por semana o cada vez que se vea turbia. En recipientes transparentes también es común que aparezcan algas si la planta recibe demasiado sol directo, por eso la luz indirecta es la mejor aliada. Cuando el cultivo se mantiene durante mucho tiempo, una dosis muy diluida de fertilizante soluble puede ayudar, aunque no hace falta abusar: el exceso de nutrientes favorece residuos, manchas y deterioro de las raíces.

Más allá de los beneficios que suelen atribuirse a las plantas de interior, su mayor aporte cotidiano está en la sensación de frescura, calma y conexión con lo natural. Pueden acompañar la decoración, mejorar visualmente un ambiente y sumar humedad en pequeña escala, pero no reemplazan la ventilación ni otros métodos de cuidado del aire. Su verdadero valor está en otro lado: embellecen sin complicar.

Por eso, tradescantia, singonio y monstera se consolidaron como opciones ideales para quienes quieren empezar con plantas sin grandes riesgos. Son vistosas, se adaptan a recipientes simples y permiten seguir de cerca el crecimiento de las raíces. Con agua limpia, buena luz y algunos cuidados básicos, pueden transformar un rincón común en un detalle vivo, moderno y lleno de personalidad.