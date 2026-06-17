El remedio casero para deshacerse de los pulgones de las plantas rápidamente

Muchas veces las plantas crecen con fuerza, los brotes asoman saludables, pero al dar vuelta una hoja, aparece una colonia de diminutos insectos verdes o negros. Los pulgones han colonizado el cultivo. Esos parásitos succionan la savia de las plantas y deforman las hojas.

Afortunadamente, existe una alternativa casera, económica y respetuosa con el medio ambiente que se ha transformado en la solución de cabecera de la jardinería orgánica.

El remedio más eficiente se basa en algo tan simple como la higiene de la planta. Al utilizar jabón potásico (o en su defecto, un jabón neutro blanco libre de perfumes), se logra debilitar la capa protectora del pulgón, eliminándolo de forma directa sin dejar componentes tóxicos en la tierra.

Para aplicar la mezcla, disolver una cucharada sopera de jabón potásico en un litro de agua tibia. Agitar bien hasta que esté completamente integrado y colocalo en un pulverizador.

Luego, rociar las zonas afectadas (haciendo hincapié en el envés de las hojas) siempre a última hora de la tarde. Aplicarlo bajo el sol directo puede generar un "efecto lupa" y quemar el follaje.

Para cortar el ciclo de reproducción, repetir el tratamiento cada tres días durante una semana. Si la plaga está muy extendida, se puede reforzar la mezcla sumando unas gotas de aceite de neem o un chorrito de alcohol fino.

Esta solución es totalmente segura para aplicar tanto en plantas ornamentales (como rosales) como en cultivos de consumo directo, tales como lechuga, tomate o albahaca.

También se pueden sumar otras opciones como los extractos fermentados de ortiga o las infusiones concentradas de ajo que funcionan como excelentes repelentes preventivos. Al pulverizarlos sobre el cultivo, el olor ahuyenta a los insectos antes de que se asienten.

Otra opción es colocar pequeños carteles o tiras de plástico de color amarillo cubiertos con una sustancia adhesiva es un gran truco. Este color atrae magnéticamente a los pulgones alados, que quedan atrapados sin necesidad de químicos.