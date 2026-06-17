Si siempre se te secan las plantas, estas son las 5 que sobreviven casi a todo

Las 5 plantas que siguen vivas aunque olvides regarlas durante días. Estas plantas duran años y casi no necesitan cuidados en casa.

No todas las plantas exigen cuidados constantes. Muchas personas creen que no tienen suerte con la jardinería porque sus primeras experiencias terminan con hojas secas o macetas vacías. Sin embargo, existen especies resistentes que soportan olvidos, poca luz y riegos espaciados.

Plantas resistentes para empezar sin frustraciones La sansevieria, conocida como lengua de suegra, figura entre las favoritas de los principiantes. Soporta espacios con poca luz, necesita poca agua y mantiene su aspecto durante largos períodos. Su resistencia la convirtió en una de las plantas de interior más populares en hogares y oficinas.

Es importante hacer una poda cuidadosa. Fuente: IA Gemini. Otra gran alternativa es la zamioculca. Esta especie destaca por sus hojas brillantes y su capacidad para mantenerse saludable con cuidados mínimos. Muchas personas la eligen porque tolera olvidos en el riego y se adapta a distintos ambientes dentro de la casa.

El potus también ocupa un lugar especial entre las plantas fáciles de cuidar. Crece con rapidez y se adapta a diferentes niveles de iluminación. Además, sus ramas colgantes aportan un toque natural que transforma cualquier rincón sin exigir demasiada atención.

Jardinería. Potus, purifica el aire. Foto: Fuente: Shutterstock La cinta, llamada también mala madre, es otra apuesta segura. Produce nuevos brotes de forma constante y suele mantenerse fuerte durante años. Su crecimiento continuo genera una sensación de satisfacción para quienes recién empiezan en el mundo de las plantas.