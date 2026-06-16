Plantas: el secreto para tener un romero frondoso y lleno de hojas

La planta que perfuma tu casa todo el año y casi no exige cuidados. Cómo cultivar el romero en casa usando una maceta.

Menos es más. El romero es una de las plantas aromáticas para cultivar en casa. Su aroma intenso, su uso en la cocina y su capacidad para atraer abejas cuando florece la convierten en una de las favoritas. Además, no hace falta tener un jardín. Solo con una maceta adecuada y algunos cuidados básicos.

Cómo cultivar romero en una maceta y lograr que crezca fuerte El romero necesita mucha luz para desarrollarse en buenas condiciones. Se recomienda ubicarlo en espacios donde reciba entre seis y ocho horas de sol al día. Balcones, patios y ventanas luminosas suelen ofrecer el entorno ideal para esta especie mediterránea.

Romero 1.jpg Otro aspecto importante es la elección de la maceta. Debe contar con agujeros de drenaje para facilitar la salida del agua. Las raíces del romero no toleran la humedad acumulada, por lo que una maceta de tamaño mediano con buen drenaje ayuda a mantener la planta sana durante más tiempo.

El sustrato también marca una diferencia importante. Esta planta crece mejor en tierras ligeras y aireadas. Una combinación de tierra para macetas, arena gruesa y perlita favorece el drenaje y evita problemas relacionados con el exceso de humedad en las raíces.

romero jardin1.jpg Pixabay El riego es uno de los puntos que más dudas genera. A diferencia de otras plantas aromáticas, el romero soporta mejor períodos cortos de sequía. Lo recomendable es regar solo cuando la superficie de la tierra esté seca al tacto. Durante el invierno, la cantidad de agua suele reducirse aún más.