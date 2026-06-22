Revelaron un nuevo dato sobre Jésica Cirio tras los polémicos videos mostrando dólares

Moria Casán sorprendió a sus compañeros al contar la fuerte información que le llegó sobre los clips de Jésica Cirio.

Jésica Cirio se encuentra pasando un momento complicado luego de que se filtraron videos de ella mostrando bolsas y cajones llenos de dólares. La modelo ante esto fue duramente criticada y Moria Casán reveló un nuevo dato sobre uno de estos clips virales.

En las últimas horas, la Justicia decidió allanar los domicilios de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían resultar de interés para la investigación.

En medio de todo esto, la conductora de El Trece sorprendió con un dato revelador sobre el famoso video de la modelo: "A mí me habían dicho que algunos saben que en el final de este video está ella tirándose sobre los fajos".

El dato que reveló Moria Casán sobre el video de Jésica Cirio "Esto me lo dijeron ayer en una reunión... Dicen algunos conocidos que ella terminaría en la cama, tirada, diciendo ‘ay, qué divino, todo esto es mío’", comentó Moria Casán en su programa.