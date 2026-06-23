Zaira Nara y su osado look de cancha: así apareció para ver a la selección

Zaira Nara irrumpió en el segundo partido de la Selección Argentina con un look sporty que sorprendió por su capacidad de combinar prendas deportivas con los zapatos menos pensados. La modelo se encuentra en el estado de Texas junto a Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín "Pollo" Álvarez para vivir de cerca el Mundial 2026.

Zaira se mostró en sus redes sociales luciendo un conjunto deportivo de pantalón largo y un buzo al cuerpo de estilo athleisure, mientras que en sus pies llevaba unos zapatos negros de punta y tacos aguja estilo stilettos. En las tomas, se la vio sobre el estacionamiento del Dallas Stadium llevando un buzo y un pantalón estilo jogger con franjas a los costados con los colores de la Selección Argentina.

Sin embargo, el verdadero golpe de efecto del look de Zaira Nara llegó cuando se quitó el buzo y dejó al descubierto un body en tono celeste, sin mangas y con aberturas a los costados. La pieza era tipo strapless y estaba confeccionada en una tela liviana calada. Por último, y hecho el cambio, reemplazó los lentes de sol que llavaba por unas gafas con marco blanco.