Botineras y diosas: los looks que mostraron las chicas de la Selección Argentina en el partido contra Austria

Las parejas de la Selección Argentina brillan en el Mundial 2026 con sus looks para alentar. ¡Mirá las fotos en la nota!

No te pierdas las fotos de los looks.

La Selección Argentina derrotó a Austria por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y Lionel Messi, que pasado mañana cumplirá 39 años, lideró a su equipo con un doblete histórico que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 goles, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Pero más allá de los goles que fueron impresionantes, las parejas de los jugadores se destacaron en las redes sociales con sus looks para alentar a sus parejas y a la Selección en el Mundial.

Los looks de las parejas de la Selección Argentina: Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, lució un jean recto y la remera de la Selección en formato croptop, acompañado de unos lentes de sol de marco fino, así como una cartera blanca que le dio elegancia al conjunto.

Mientras Messi rompía récords en la cancha, las esposas y novias de los jugadores brillaron con sus looks. Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, apostó a la misma combinación de jean y remera croptop, pero con una diferencia sutil pero importante: los pantalones eran wide leg y los lentes de sol eran más oscuros, lo que le daba un aire más cool al look.

Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y Emilia Ferrero combinaron la remera de la selección en croptop con diferentes cortes de pantalón. Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, también llevó la remera de la Selección en croptop, pero en lugar de los jeans clásicos, optó por unos de color blanco, siendo una elección que la hizo ver más fresca y luminosa.