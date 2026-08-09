Valeria Mazza sorprendió con un look Barbie en España: ¡mirá!

Valeria Mazza deslumbró con el diseño elegido para la presentación de su finca de vinos en España. No te pierdas las fotos en la nota.

En la presentación de su finca de vinos en España, Valeria Mazza marcó la concreción de un proyecto personal, y allí la modelo eligió un look total pink perfecto para la ocasión.

El vestido era largo y de un rosa pastel, y estaba confeccionado en un tejido liviano que le dio una imagen delicada y femenina, ideal para una celebración al aire libre.

Su escote halter profundo estilizó la silueta y dejó los hombros al descubierto, mientras que el cuello, con líneas verticales que se replicaban en la cintura, se convertió en un gran lazo.

La falda era larga hasta el piso y acompañaba cada movimiento con un efecto vaporoso, mientras que el ruedo contaba con volados y capas de tul translúcido, que generaban volumen y una sensación de liviandad.