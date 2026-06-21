Lionel Messi cerró una semana movida con un cambio de look para el partido contra Austria

Después de varios días marcados por la intensidad, la Selección argentina vivió una jornada diferente en la previa del partido frente a Austria. Con el foco puesto en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , Lionel Messi y Rodrigo De Paul protagonizaron una escena mucho más relajada que las que dominaron la agenda durante la semana.

El capitán argentino decidió pasar por la peluquería y apareció con una imagen renovada a menos de 24 horas del encuentro que podría acercar a la Albiceleste a los dieciseisavos de final. Junto a él estuvo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos dentro del plantel.

La fotografía fue difundida por Dany Ale , el estilista que trabaja habitualmente con los futbolistas de la Selección argentina y que acompaña al grupo desde hace varios años en distintas competencias internacionales.

La publicación llegó después de una semana con fuerte repercusión alrededor de la Selección argentina , marcada por situaciones extradeportivas que tuvieron a Messi entre los protagonistas y generaron impacto dentro del plantel.

Con ese escenario de fondo, la actividad en la peluquería funcionó como un momento de distensión dentro de una concentración que empieza a ingresar en una etapa decisiva del torneo.

El cambio de look de Messi

El rosarino había comenzado el Mundial con el cabello más largo que el que suele mostrar durante la temporada. Ahora optó por un corte más alineado. Sin cambios drásticos ni apuestas llamativas, la elección apuntó a recuperar un estilo más prolijo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se hicieron algunos retoques estéticos. Instagram @dany_ale_32

Al igual que el capitán, Rodrigo De Paul también aprovechó la ocasión para retocar su imagen. El mediocampista mantuvo el estilo sobrio que viene exhibiendo desde hace tiempo, muy diferente al que mostró en otras etapas de su carrera.

Con el paso de los años dejó atrás los cambios más llamativos y consolidó una estética mucho más clásica, una tendencia que volvió a ratificar antes del choque con Austria.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa enfocada en el compromiso que disputará este lunes. Con el plantel completo y un triunfo en el estreno, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la clasificación. Messi y De Paul ya quedaron listos para el desafío, también desde lo estético.