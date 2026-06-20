El tremendo elogio de una figura de Austria a Messi y la Selección argentina: "Son un equipo especial"

Konrad Laimer, figura de la Selección de Austria, destacó el poderío de la Scaloneta y calificó a Lionel Messi como el mejor futbolista del planeta.

A dos días del duelo entre la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Konrad Laimer se deshizo en elogios hacia el equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, hacia Lionel Messi. El mediocampista del Bayern Múnich reconoció la jerarquía del campeón del mundo, aunque dejó en claro que el seleccionado europeo intentará demostrar su potencial en un partido que puede resultar decisivo para la clasificación.

Konrad Laimer llenó de elogios a Messi y a la Selección argentina "Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", expresó el futbolista en una entrevista publicada por el sitio oficial de la FIFA, en la previa del encuentro que se disputará el próximo lunes desde las 14 en el Dallas Stadium.

Sin embargo, Laimer también bajó el tono a la importancia exclusiva del cruce ante la Albiceleste y recordó que Austria no puede perder de vista el objetivo principal: "Son un equipo especial, con mucha calidad. Obviamente, nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces, pero, si queremos superar la fase de grupos, los otros dos partidos son igual de importantes", aseguró.

Konrad Laimer, figura de Austria, llenó de elogios a Messi y a la Selección argentina. EFE El conjunto dirigido por Ralf Rangnick llega entonado tras imponerse por 3-1 sobre Jordania en el debut y sabe que una victoria más le garantizará un lugar en los dieciseisavos de final. Por eso, el enfrentamiento ante Argentina aparece como una oportunidad ideal para dar un golpe de autoridad y confirmar su buen arranque en la Copa del Mundo.