La tajante reflexión de Kempes al compararse con Maradona y Messi en los títulos mundiales

El Matador Kempes analizó las distintas generaciones campeonas de la Selección y dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

Kempes habló de Messi, recordó a Maradona y explicó por qué nunca se compara con ellos. Foto: @NDGDKempes

Mario Alberto Kempes volvió a dejar una frase que resonó fuerte en el mundo del fútbol. El héroe de la Selección argentina campeona del Mundial 1978 fue consultado sobre si su nivel en aquel torneo podía compararse con el de Diego Maradona en México 1986 o Lionel Messi en Qatar 2022, y su respuesta fue tan sincera como contundente.

Actualmente siguiendo el Mundial 2026 en Estados Unidos, el exdelantero habló con DSports Radio FM 103.1 y repasó tanto la actualidad de la Albiceleste como los recuerdos de las conquistas históricas. Allí surgió la inevitable comparación entre las máximas figuras de los tres títulos mundiales argentinos.

La diferencia que Kempes marcó con Maradona y Messi Maradona levanta la copa del mundo en 1986. "No creo, porque esos dos monstruos no había quien jugara al lado de ellos, porque realmente te hacían pasar vergüenza, porque son tan inteligentes que no piensan la jugada cuando tienen la pelota, sino que hace diez minutos que ya saben lo que van a hacer", respondió el Matador cuando le preguntaron si su actuación en 1978 podía ubicarse al nivel de las de Maradona y Messi.

Kempes incluso recordó su experiencia compartiendo cancha con Diego y explicó qué hacía diferente a los futbolistas extraordinarios. "Él llevaba la pelota y claro, te amagaba darle y vos corrías y al final, ¡pum!, enganchaba y vos corrías al vicio. Y había momentos en que levantaba la cabeza, te veía parado y te la daba", relató sobre el campeón del mundo de 1986.

Para el cordobés, tanto Maradona como Messi pertenecen a una categoría única dentro de la historia del fútbol. "Por eso son esos fenómenos que da el fútbol y gracias a Dios los tuvimos para el lado nuestro", concluyó al referirse a los dos ídolos más grandes que tuvo la Selección argentina.