Qué dice el parte médico oficial sobre la salud de Fernando Gago tras la operación de urgencia en Chile

Fernando Gago fue intervenido tras sufrir un infarto agudo al miocardio. La clínica que lo atendió informó cómo evoluciona y cuándo iniciará la rehabilitación.

Se conoció el parte médico oficial de Fernando Gago tras la intervención de urgencia en Chile.

La preocupación por la salud de Fernando Gago tuvo este viernes una confirmación oficial. La Clínica Alemana de Santiago emitió un parte médico en el que informó que el exjugador y exentrenador de Boca sufrió un infarto agudo al miocardio y debió ser intervenido de urgencia.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 19 de junio. Según informó el centro de salud, Gago ingresó con un cuadro cardíaco que requirió atención inmediata. Horas antes, desde la Universidad de Chile habían comunicado que el entrenador se encontraba estable y evolucionaba favorablemente.

Fernando Gago fue operado tras sufrir un infarto La institución chilena emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado de su director técnico. X @udechile El comunicado médico explicó que, al momento de su ingreso, los profesionales detectaron una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la correcta irrigación del corazón.

Por ese motivo, se le realizó una angioplastia con implante intracoronario de stent, un procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. La intervención se llevó a cabo con éxito y el exvolante comenzó inmediatamente el proceso de recuperación.

Cómo sigue la recuperación de Gago Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago.



¡Fuerza profe! pic.twitter.com/RPo9gdgzHc — Universidad de Chile (@udechile) June 20, 2026 En el mismo parte, la Clínica Alemana informó que el paciente presenta buen ánimo y que en las próximas horas iniciará una rehabilitación cardíaca. El tratamiento consistirá en retomar de manera progresiva la actividad física, siempre bajo supervisión médica.