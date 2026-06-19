La frase de Mario Kempes a MDZ que enciende la ilusión de Argentina

La selección mantiene intactas las características que la llevaron al título en Qatar 2022 y llega al Mundial 2026 con argumentos para volver a pelear por el campeonato. Así lo sostuvo Mario Alberto Kempes , campeón del mundo en 1978 y comentarista de ESPN, quien destacó la vigencia de Lionel Messi, la solidez colectiva del equipo y el hambre de gloria.

Kempes consideró que la actual selección argentina conserva las virtudes que la llevaron a consagrarse campeona del mundo hace cuatro años. Consultado sobre las diferencias entre el equipo de Qatar y el que disputa el Mundial 2026, afirmó: “Yo creo que siguen teniendo el mismo apetito de poder llegar al final. Hambre, como se dice, de gloria”.

El exdelantero destacó en Libre de Humo por la 105.5 FM MDZ Radio que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni continúa mostrando las mismas fortalezas colectivas. “Siguen teniendo las mismas características que demostraron en el 2022. Es decir, un equipo muy compacto, muy serio. Cuando hay que reventar, la revientan. Cuando hay que jugar, la juegan”.

También remarcó la influencia decisiva de Lionel Messi, a quien definió como la gran referencia del equipo. “Siguen teniendo a Messi como la bandera argentina. Esa figura indiscutible”.

Sobre el capitán argentino, Kempes elogió su actualidad a los 38 años. “Es como el vino. Mientras más viejo, más lindo, más rico. Mientras más viejo, más bueno”.

Además, destacó aspectos de su juego que explican su vigencia: “Él no ha tenido lesiones y, hablando ya deportivamente, él camina muy bien la cancha, cuando tiene que correr fuerte, en un pique lo hace. Es un jugador que dentro de la cancha piensa antes de hacer las cosas”.

Los candidatos, las sorpresas y el desafío de repetir el título

Al analizar el inicio del Mundial 2026, Kempes ubicó a Argentina entre las selecciones que estuvieron a la altura de las expectativas. “Francia, Inglaterra, Argentina, por decirlo así”, enumeró al mencionar a los equipos que mejor impresión le dejaron en la primera fecha.

Sin embargo, reconoció que el torneo ya mostró resultados inesperados. “Es un mundial muy raro y principalmente en el primer partido. Porque el primer partido siempre, siempre, siempre es difícil”.

Entre las sorpresas, mencionó actuaciones de selecciones que complicaron a rivales de mayor jerarquía y sostuvo que “la sorpresa está en el orden del día”.

Respecto de las posibilidades argentinas de defender el título, recordó que el éxito en una Copa del Mundo exige mucho más que talento. “La suerte existe, pero tenés que acompañarla de tu propio sacrificio”.

En ese sentido, resaltó que el equipo de Scaloni mantiene una estructura consolidada alrededor de Messi, algo que consideró clave para el éxito. “Scaloni encontró en la figura de Messi el armado que otros entrenadores no encontraron durante tres campeonatos”.

Finalmente, subrayó la dificultad histórica de conquistar una Copa del Mundo y más aún de repetirla. “No es fácil ganar un mundial, no es fácil”, afirmó, aunque expresó su deseo de que Argentina pueda romper esa tendencia y volver a levantar el trofeo en 2026.