La Selección argentina se metió en 16avos de final: qué necesita para asegurarse el primer puesto del grupo

Tras vencer 2-0 a Austria, la Selección argentina ya tiene un lugar en los playoffs, aunque todavía precisa un resultado más para hacerlo en la cima de su zona.

Con un magistral e inoxidable Lionel Messi, la Selección argentina superó 2-0 a Austria en Dallas y, en la fecha 2, se clasificó de manera anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y si bien todo apunta a que terminará en el primer lugar del Grupo J, aún no se lo aseguró de manera definitiva.

Es que todavía existe una pequeña posibilidad matemática de que termine segundo o incluso tercero, aunque son muy remotas. Pero no necesita esperar a jugar el último partido para saber qué sucederá, ya que puede definirse todo en esta jornada.

Los resultados que le permitirán a la Selección argentina pasar primera del Grupo J Argentina are moving on #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026 A trasnoche, desde las 00.00, Argelia y Jordania jugarán en California por el duelo restante de la fecha en el Grupo J. Ambos vienen de perder en el debut y el elenco africano, pese a tener una peor diferencia de gol, es el favorito en este choque, lo que juega en favor de la Scaloneta.

Es que si el combinado asiático no sale vencedor, ya sea porque pierda o empate, la Albiceleste se asegurará ahí sí el primer puesto de la zona por el sistema de desempate olímpico, ya que en caso de ser alcanzado en 6 puntos por los austríacos o los argelinos, tendrá la ventaja por haberle ganado a ambos.

Ahora, si Jordania logra imponerse, ahí las cosas cambian. Es que si luego en la última fecha da la sorpresa y supera también a Argentina, la igualará en 6 puntos y será beneficiada por los duelos directos. En caso de que Austria no derrote a Argelia, los jordanos se quedarían con la punta y Argentina bajaría al segundo lugar. Pero si el Wunderteam si sumara de a tres, allí habría un triple empate en 6 unidaes, y ahí pasaría a contar la diferencia de gol, con la posibilidad de un tercer puesto para la Scaloneta.