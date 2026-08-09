Los looks de verano de la reina Letizia y sus hijas en Mallorca: tomá nota

La reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, deslumbraron en Mallorca con sus looks de verano que priorizan la comodidad y la frescura. Inspirate en la nota.

La reina Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, realizó una visita privada a la Fundación Esment en Mallorca. Aprovechando el viaje del rey Felipe VI a Colombia, las tres conocieron de primera mano la labor de la organización, que trabaja para apoyar a personas con especiales dificultades y promover una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad.

La reina Letizia apostó por el minimalismo clásico con una camisa ancha en azul, con bordado en el centro y cuello mao, un básico de verano que combinó con un pantalón tobillero beige.

En cuanto al calzado, lució unas menorquinas planas en azul marino en homenaje a la moda balear, y el bolso era tipo tote con estampado azul y blanco, de la firma mallorquina Feel Mallorca.

Las hijas de la reina optaron por vestidos estampados para ir cómodas y sin pasar calor. Sofía eligió un vestido camisero corto en blanco y negro de Vila, mientras que Leonor lució un vestido largo midi en azul y blanco de Polin et Moi, que ya había usado el año pasado. Ambas completaron sus looks con alpargatas planas, un indispensable en sus estancias en Marivent.