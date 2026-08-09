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Letizia Ortiz

Los looks de verano de la reina Letizia y sus hijas en Mallorca: tomá nota

La reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, deslumbraron en Mallorca con sus looks de verano que priorizan la comodidad y la frescura. Inspirate en la nota.

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No te pierdas el look de la reina Letizia.
No te pierdas el look de la reina Letizia.

La reina Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, realizó una visita privada a la Fundación Esment en Mallorca. Aprovechando el viaje del rey Felipe VI a Colombia, las tres conocieron de primera mano la labor de la organización, que trabaja para apoyar a personas con especiales dificultades y promover una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad.

La reina Letizia apostó por el minimalismo clásico con una camisa ancha en azul, con bordado en el centro y cuello mao, un básico de verano que combinó con un pantalón tobillero beige.

En cuanto al calzado, lució unas menorquinas planas en azul marino en homenaje a la moda balear, y el bolso era tipo tote con estampado azul y blanco, de la firma mallorquina Feel Mallorca.

Las hijas de la reina optaron por vestidos estampados para ir cómodas y sin pasar calor. Sofía eligió un vestido camisero corto en blanco y negro de Vila, mientras que Leonor lució un vestido largo midi en azul y blanco de Polin et Moi, que ya había usado el año pasado. Ambas completaron sus looks con alpargatas planas, un indispensable en sus estancias en Marivent.

Mirá las fotos de los looks de la reina Letizia y sus hijas:

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